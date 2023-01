Mapy Google są już samodzielne i nareszcie nie potrzebują telefonu!

Mapy Google na WearOS 3

Konieczność posiadania przy sobie smartfona w sytuacji, gdy i tak zależy nam na konkretnych funkcjach inteligentnego zegarka mogła irytować. To jednak powoli ulega zmianom, a przykładem jest nowa funkcja od Google, dotycząca popularnych map i nawigacji.

W sierpniu ubiegłego roku Google zapowiedziało, że trwają prace nad wprowadzeniem w pełni funkcjonalnych map na urządzenia z WearOS 3. Obietnica stała się faktem, dzięki czemu już teraz posiadacze systemu mogą cieszyć się mapami bez konieczności wykorzystywania do tego celu smartfona. Całość działa niezwykle prosto i stanowi ogromne ułatwienie.

Mapy Google na WearOS 3 do działania potrzebują połączenia internetowego (np. poprzez LTE). Pozwala to zostawić telefon w domu np. gdy wybieramy się na przejażdżkę rowerem lub bieg. W takich sytuacjach mniejszy balast w kieszeniach jest czymś zdecydowanie pożądanym.

Na wolności bez telefonu

Wcześniej Mapy Google na smartwatchu również działały, ale obliczanie tras i w zasadzie pełna ich funkcjonalność odbywała się dzięki smartfonowi. Ten musiał być w pobliżu (w rzeczonej kieszeni choćby), aby program na zegarku mógł odpowiednio funkcjonować. Najnowsza aktualizacja sprawia, że nie jest to już konieczne.

Trzeba przyznać, że choć nie jest to rewolucyjna nowinka, to jej użyteczność będzie wprost nieoceniona. Zaawansowane funkcje smartwatchy pozwalają na naprawdę wiele, a brak konieczności noszenia przy sobie telefonu sprawia, że korzystanie z nich jest jeszcze łatwiejsze. Nie trzeba się wówczas obawiać, że coś zgubimy podczas pieszej wędrówki czy rowerowej wyprawy.

Tylko dla niektórych

Aby móc cieszyć się nową funkcjonalnością Map Google i smartwatcha, konieczne jest posiadanie urządzenia z łącznością LTE. Chociaż wspomniana funkcja obsługuje również Wi-Fi, to zadziała jedynie na urządzeniach wyposażonych w obydwa moduły łączności.

Przykładem może być Pixel Watch, jak i również recenzowany przez nas Galaxy Watch5. Jeżeli do tej pory zastanawialiście się, jaki inteligentny zegarek będzie dla was odpowiedni, to może to pozwoli dokonać wyboru.

Poza tym sporo z nich można zakupić od poszczególnych operatorów sieci komórkowych, dzięki czemu zaopatrzeni zostaniemy w odpowiednią łączność, coby LTE nie było jedynie fanaberią, a znalazło faktyczne zastosowanie. Mapy Google na smartwatchu wydają się odpowiednim do tego powodem.