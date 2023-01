Huawei zbada nasze ciało i sprawdzi, czy mamy infekcję górnych dróg oddechowych

Huawei nie ma łatwo. Brak oficjalnego wsparcia dla usług Google i zablokowanie sprzedaży w USA to poważne ciosy dla sprzętu tej marki. Mimo to firma z Chin chce dokonać sporej rewolucji w dziedzinie urządzeń elektronicznych, z których korzystamy na co dzień. Niedługo będą one w stanie sprawdzić, czy jesteśmy chorzy, a nasze drogi oddechowe są trapione infekcją.

Zdjęcie Huawei pomoże wykrywać infekcje dróg oddechowych. / 123RF/PICSEL