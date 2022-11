Dane zebrane przez AppBrain dotyczą pokrycia rynku smartfonów w Polsce przez poszczególne firmy oraz zestawienia najpopularniejszych modeli telefonów w kraju nad Wisłą. Na pierwszym miejscu w klasyfikacji producentów znajduje się Samsung. Koreańska firma może poszczycić się wyposażeniem 29,61% klientów w ciągu roku od października 2021.

Apple w Polsce nie ma łatwo

Choć w globalnych statystykach najlepszą sprzedażą smartfonów może pochwalić się Apple, to w Polsce gigant z Cupertino zajmuje dopiero trzecią lokatę. Co ciekawe, pozycję na podium amerykańska firma zdobyła rzutem na taśmę, bo dopiero w okolicach września tego roku wyprzedziła Huawei. Druga pozycja, zaraz za Samsungiem, należy natomiast do Xiaomi.

Najpopularniejsi producenci smartfonów w Polsce / AppBrain

Cała reszta producentów nie osiąga zbyt dobrych rezultatów. Od czołówki odstaje Motorola i Realme — obaj producenci oscylują w granicach pięcioprocentowego pokrycia rynku. Wynik Oppo to 3,89%, a LG 1,91%. Na dnie zestawienia znalazło się Sony, z którego urządzeń korzysta około 0,84% konsumentów w Polsce.

Najpopularniejszy smartfon w Polsce

Chociaż ranking otwiera Samsung, to najpopularniejszy smartfon z Androidem w Polsce należy do stajni Xiaomi. Jest nim Redmi Note 8 Pro wydany w 2019 roku. Spory ekran, niezła bateria, atrakcyjna cena i dostępność w wielu usługach abonamentowych — czy to przepis na sukces w naszym kraju? Swoją drogą okazuje się, że przeciętna żywotność urządzenia w rękach Polaków jest nawet niezła. Przeszło trzyletni smartfon służy prawie 2% użytkowników tych urządzeń nad Wisłą.

Kolejne 3 pozycje na liście mogą pochwalić się zbliżonym, bo oscylującym w granicach 1,6% wynikiem. Są nimi Samsung Galaxy A50, Redmi Note 9 Pro oraz Samsung Galaxy A52s 5G. Pozostałe miejsca w topowej dziesiątce również należą do produktów Samsunga oraz Xiaomi, co idealnie odzwierciedla ich pozycję w Polsce — łącznie posiadają ponad połowę pokrycia rynkowego.

Nie obyło się jednak bez zaskoczeń. Na 9. miejscu uplasował się Samsung Galaxy S8, który nadal ma swoje miejsce w kieszeni 1,1% posiadaczy smartfonów w Polsce. Teoretycznie to bardzo porządne urządzenie, które w dniu premiery było jednym z najlepszych urządzeń dostępnych na rynku. Sęk w tym, że ta miała miejsce w 2017 roku. Pięcioletni flagowiec nadal daje radę!

Polacy mają swoje ulubione marki

Wnioski z powyższych danych są proste — Polska jako rynek smartfonów należy do Samsunga i Xiaomi. Nie najgorzej jest w przypadku Apple, które jest na trzecim miejscu. Jest to jednak znacznie gorszy wynik niż w wielu innych miejscach na ziemi. W samej tylko Europie producent z logo nadgryzionego jabłka wyprzedza Samsunga o prawie 9 punktów procentowych.

To jednak nie koniec różnic między Polską a całą Europą. Przykładowo, 26% pokrycia krajowego rynku przez Xiaomi jest świetnym wynikiem i prezentuje się lepiej, niż europejskie 13,2%. W przypadku Samsunga wartości europejskie nie odbiegają znacząco od tych osiągniętych w Polsce.

Można uznać, że Polacy uwielbiają smartfony ze średniej półki cenowej oraz flagowce, które swoją premierę miały rok lub dwa lata temu. Jedynym zaskoczeniem w rankingu jest wspomniany Galaxy S8 od Samsunga, ponieważ rzadko zdarza się, aby tak znaczący odsetek użytkowników dzierżył w dłoni telefon mający 5 lat na karku. Z drugiej strony pokazuje to, że w Polsce jednak potrafimy dbać o smartfony — przynajmniej czasami.