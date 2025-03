Mango a insulinooporność. Nowe badania naukowców

Naukowcy z Illinois Institute of Technology zbadali wpływ mango na stan zapalny i wrażliwość na insulinę u dorosłych osób z nadwagą i otyłością, którzy zmagają się z przewlekłym stanem zapalnym o niewielkim nasileniu. Porównano to z efektem spożycia lodów włoskich.

Jak mówi kierowniczka badań i profesorka Indika Edirisinghe, ważne jest zadbanie o poprawę wrażliwości na insulinę, a nie tylko monitorowanie poziomu cukru we krwi. Jej zdaniem dodanie mango do diety może skutecznie poprawić funkcjonowanie insuliny w organizmie i zmniejszyć ryzyka cukrzycy typu 2 .

Chociaż owoce mają węglowodany, których równowaga w codziennej diecie ma duże znaczenie dla kontroli cukru we krwi, naukowcy są zgodni, że połączenie chudego białka i zdrowych tłuszczy, a do tego dwa razy dziennie mango, pomaga w zapobieganiu skoków poziomu cukru we krwi. Jeśli zależy nam więc na uregulowaniu go w naszym organizmie, warto rozłożyć spożycie mango w ciągu dnia.