Przełom dla cukrzyków. Nowy rewolucyjny lek zatwierdzony

Ten lek wspiera regenerację trzustki

Jak dowiadujemy się z badania opublikowanego na łamach magazynu Signal Transduction and Targeted Therapy, jesteśmy o krok bliżej ograniczenia konieczności całodobowych zastrzyków insulinowych.



Naukowcy odkryli, w jaki sposób komórki wytwarzające insulinę mogą regenerować się w trzustce, a przełomu dokonano dzięki pobudzeniu rozwoju komórek progenitorowych przewodu trzustkowego, aby naśladowały funkcje komórek β, które u osób chorych na cukrzycę typu 1 są zwykle nieskuteczne lub których brakuje.

Było to możliwe za sprawą zastosowania leków zatwierdzonych już przez FDA, których celem jest enzym EZH2 w tkance ludzkiej - zwykle kontroluje on rozwój komórek, zapewniając ważną biologiczną kontrolę wzrostu.



Mowa o dwóch małocząsteczkowych inhibitorach o nazwie GSK126 i Tazemetostat, które usuwają niektóre hamulce nałożone przez EZH2, umożliwiając progenitorowym komórkom przewodowym rozwinięcie funkcji podobnych do komórek β.

Zdjęcie Osoby chore na cukrzycę typu 1 muszą przyjmować zastrzyki z insuliną. Naukowcy mają pomysł, jak z tym skończyć / 123RF/PICSEL

Zaczęło się od żołądka. Odkrycie za odkryciem

Już poprzednie badania sugerowały, że komórki tworzące wyściółkę przewodów żołądkowych, które pomagają również kontrolować kwasowość żołądka, mogą w odpowiednim środowisku przekształcić się w coś na kształt komórek β, ale dopiero teraz naukowcy odkryli sposób, jak to zrobić.

Co zdaniem naukowców najważniejsze, nowe komórki potrafią wyczuwać poziom glukozy i odpowiednio dostosowywać produkcję insuliny - podobnie jak komórki β. W cukrzycy typu 1, na której skupia się badanie, pierwotne komórki β są omyłkowo niszczone przez układ odpornościowy organizmu, co oznacza, że poziom glukozy i insuliny we krwi należy kontrolować za pomocą regularnych zastrzyków.

Testy przeprowadzone przez zespół wykazały tę samą reakcję w próbkach tkanek pobranych od dwóch osób chorych na cukrzycę typu 1 w wieku 7 i 61 lat oraz jednej w wieku 56 lat bez cukrzycy. Kolejnym pozytywnym sygnałem jest to, że wystarczyło zaledwie 48 godzin stymulacji, aby wznowiona została normalna produkcja insuliny.

A że zdaniem badaczy na całym świecie na cukrzycę choruje około 422 miliony ludzi, którzy wciąż zmuszeni są polegać na ręcznym sprawdzaniu i kontrolowaniu poziomu cukru we krwi, to każde odkrycie w tym temacie jest istotne. Nawet jeśli nowa metoda jest jeszcze w powijakach, a badania kliniczne dopiero przed nami.

