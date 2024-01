To mózg z ludzkiego płodu! Wyhodowali go w laboratorium

To szansa na przełomowe leczenie

To właśnie z powodu tej niskiej dostępności tkanki płodowej, naukowcy dotychczas hodowali ludzkie "minimózgi" jedynie z komórek macierzystych. Jednak w przeciwieństwie do organoidów pochodzenia komórkowego, które spontanicznie dojrzewają do punktu końcowego, organoidy pochodzenia tkankowego odzwierciedlają natywny, ustalony stan rozwojowy, który można utrzymać przez dłuższy czas.

Zespołowi udało się nakłonić małe fragmenty płodowej tkanki mózgowej do samoorganizacji w naczyniu, tworząc trójwymiarową, warstwową strukturę z różnymi typami komórek, w tym neuronami i komórkami pomocniczymi, zwanymi glejami promieniowymi.

Te ostatnie są szczególnie ekscytującym odkryciem, ponieważ są to cechy charakterystyczne dla człowieka, których nie można odtworzyć w modelach gryzoni.

Co więcej, organoid mózgowy w dalszym ciągu reagował na niektóre z tych samych sygnałów chemicznych co żywy mózg i pozostawał przy życiu przez ponad sześć miesięcy. Dla porównania, organoidy mózgowe wyhodowane z komórek macierzystych dożywają nie dłużej niż 80 dni. Jakby tego było mało, autorzy badania byli w stanie genetycznie manipulować organoidami, aby przypominały guzy nowotworowe i testować na nich leki, co daje nadzieję na przełom w leczeniu raka i innych chorób mózgu.



Nasz nowy, tkankowy model mózgu pozwala nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób rozwijający się mózg reguluje tożsamość komórek. Może to również pomóc zrozumieć, w jaki sposób błędy w tym procesie mogą prowadzić do chorób neurorozwojowych, takich jak małogłowie, a także innych chorób, które mogą wynikać z zaburzenia rozwoju, w tym raka mózgu u dzieci. podsumowuje jedna z autorek badania, Benedetta Artegiani.