Niezwykłe nagranie uderzenia tajnego drona RAM-2X w rosyjski pojazd

W pobliżu miasta Debalcewo na terenach okupowanych przez Rosjan w obwodzie donieckim, doszło do wydarzenia, które pokazuje, jak dynamicznie rozwija się wojna dronów na Ukrainie. Na nagraniu z kamery samochodowej rosyjskiej wojskowej ciężarówki można zobaczyć moment ataku ukraińskiego systemu amunicji krążącej RAM-2X.

Ten dron nazywany jest przez niektórych "Ukrolancetem", ze względu na podobieństwo do rosyjskiego ZALA Lancet. To jeden z najnowszych dodatków do ukraińskiego arsenału. Precyzja i skuteczność tego ataku, przeprowadzonego w trudnych warunkach pola bitwy, potwierdzają, że Ukraina nie tylko nadrabia zaległości w technologii dronów, ale zaczyna wyznaczać własne standardy w tej dziedzinie.

Ukraiński Lancet uderza w rosyjski pojazd

RAM-2X w wersji eksportowej, został po raz pierwszy zaprezentowany na międzynarodowej wystawie Eurosatory 2024 w Paryżu. Ten dron o charakterystycznym układzie X-skrzydła, opracowany przez ukraińsko-czeską firmę UAC, waży 11 kg i jest wyposażony w potężną głowicę bojową o masie 3,6 kg, łączącą w sobie działanie przeciwpancerne, termobaryczne i odłamkowe.

Może osiągać prędkość do 100 km/h, a jego zasięg wynosi nawet 150 km. Co więcej, RAM-2X jest odporny na zakłócenia elektroniczne dzięki szyfrowanemu kanałowi komunikacji i antenie CRPA, a technologia MESH pozwala na przekazywanie danych przez drony przekaźnikowe, co zwiększa jej skuteczność na polu walki.

RAM-2X to naprawdę potężny dron

Testy przeprowadzone przez ukraińskie siły zbrojne wykazały, że RAM-2X zdołał trafić pięć celów z precyzją, mimo silnych rosyjskich zakłóceń elektronicznych i kamuflażu. Kluczową rolę odegrała współpraca z dronami zwiadowczymi, które lokalizują cele i zapewniają nieprzerwaną komunikację. Według operatorów, sukces tego systemu zależy od ścisłej koordynacji między zespołami zwiadowczymi a operatorami dronów, co pozwala na błyskawiczne reagowanie na zmieniającą się sytuację na polu bitwy.

Porównania z rosyjskim Lancetem są nieuniknione, ale RAM-2X wnosi coś nowego na stół. W odróżnieniu od rosyjskiego odpowiednika, ukraiński dron oferuje zaawansowane technologie, takie jak systemy wizji maszynowej i kamery termowizyjne działające w dzień i w nocy, co pozwala na precyzyjne ataki nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Ukraińcy podkreślają, że ich system jest odpowiedzią na dominację Lanceta na froncie, a pierwsze użycia bojowe pokazują, że RAM-2X może przewyższać rosyjski odpowiednik w kluczowych parametrach, takich jak odporność na zakłócenia czy elastyczność misji.

Mimo sukcesów, ukraińskie siły narzekają na ograniczone dostawy RAM-2X. Żołnierz o pseudonimie Serzh Marko, który brał udział w testach, zauważył, że pomimo skuteczności drona, jego produkcja i zaopatrzenie nie nadążają za potrzebami frontu.

To pokazuje, że Ukraina, choć innowacyjna, wciąż zmaga się z wyzwaniami logistycznymi w obliczu wojny na pełną skalę. Tak czy inaczej, RAM-2X jest symbolem rosnącej potęgi ukraińskiego przemysłu obronnego, który w odpowiedzi na rosyjską inwazję rozwija technologie zdolne zmieniać oblicze współczesnych konfliktów.

