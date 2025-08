Chcesz wjechać? Płać. Nawet 100 euro za bilet wstępu do Wenecji

Nadmierna turystyka coraz bardziej daje się we znaki mieszkańcom i władzom popularnych regionów turystycznych. Z tego zjawiska słynie m.in. Wenecja, do której każdego roku przybywa blisko 30 milionów turystów. A to tylko jeden z jej problemów. Zaproponowano radykalny krok, aby ograniczyć to szkodliwe zjawisko. Możliwe, że za wejście do centrum miasta zapłacimy nawet 100 euro. O ile podrożeje bilet wstępu do Wenecji?