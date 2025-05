Wenecja zmaga się z nadmierną turystyką, która męczy mieszkańców miasta. Dla wielu podróżnych Wenecja to pływające miasto stworzone dla Instagrama. Ma to jednak swoją gorszą stronę, której turyści nie doświadczą: populacja miasta zmniejszyła się do mniej niż 50 000 osób z powodu braku mieszkań, przekształconych w obiekty do wynajęcia, braku miejsc pracy niezwiązanych z turystyką oraz małej ilości sklepów.