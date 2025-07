"Sławosz jest niezwykle wydajny" – koordynatorka misji o Polaku.

Dbamy o to, aby wszyscy specjaliści, którzy niezależnie przygotowują się do misji – reprezentując przecież różne funkcje i specjalności – byli ze sobą doskonale skoordynowani. Można to porównać do symfonii orkiestrowej: wszystko musi działać w harmonii i pełnej synchronizacji, tak by w kluczowym momencie wszyscy byli gotowi do działania