Faza startu i lądowania to krytyczne momenty, podczas których astronauci są ciasno przypięci do foteli w skafandrach kosmicznych. Zazwyczaj koncentrujemy się na kwestiach kluczowych jak sprawność systemów, brak wycieków paliwa czy szczelność powłok termicznych. Ale astronauci w tym momencie mogą się spotkać też z bardziej przyziemnymi potrzebami, jak np. konieczność skorzystania z toalety. Ale co zrobić, jeśli wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, człowiek siedzi zapięty w fotelu i wyjście do toalety jest niemożliwe?