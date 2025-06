Misja Ignis sięgnęła kosmosu, a sfera organizacyjna dosięgnęła... dna?

Na co dzień, pisząc o naukach o Ziemi i architekturze, raczej twardo stąpam po Ziemi, ewentualnie chodzę z głową w chmurach. Niekiedy zdarza mi się jednak zahaczyć o tematy wychodzące poza naszą atmosferę - ja też informowałem was w GeekWeeku o misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, pisałem o jego locie, eksperymentach w ramach misji Ignis.

Polska sfinansowała lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos, wydając na misję Ignis astronomiczną kwotę około 280 milionów złotych . Mimo tak znaczącego wkładu finansowego, Polska nie ma praw do nazwy misji, jej symboli, loga ani nazwiska astronauty. Wszystkie te prawa należą w całości do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), która zastrzegła je jako znaki towarowe i kontroluje sposób ich użycia, blokując wszelką działalność uznaną za "komercyjną".

Paradoks polega na tym, że Astrography bez problemów współpracuje z NASA, która nigdy nie stwarzała takich trudności w kwestii użycia swoich symboli. Mało tego, zobaczcie, że wszelkie materiały dostępne od NASA choćby na Wikipedii są oznaczone jako domena publiczna. W ilu sklepach zobaczycie ubrania z logo NASA. A jest to agencja amerykańska - równie dobrze mogłaby ograniczyć prawa do własnego kontynentu.

Inne kraje podeszły do kwestii finansowania i praw do wizerunku misji kosmicznych zupełnie inaczej. Węgry, których astronauta, Tibor Kapra, bierze udział w tej samej misji, co Uznański-Wiśniewski, opłaciły swój udział bezpośrednio u komercyjnego operatora misji, Axiom Space. Dzięki temu Węgrzy zachowali pełne prawa do wizerunku, loga i materiałów promocyjnych, a co więcej - zapłacili za to mniej niż Polska. Podobnie postąpiły Indie.