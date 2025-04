Motorola to firma, którą kojarzymy przede wszystkim ze smartfonami, choć w rzeczywistości ma w ofercie także inne urządzenia. Na przykład telewizory, soundbary czy sprzęt AGD. Teraz producent wprowadza do oferty pierwszego laptopa. Komputer nazwano Moto Book 60 .

Motorola Moto Book 60 debiutuje na razie na jednym rynku i są to Indie, gdzie marka ma w ofercie naprawdę bardzo szeroki asortyment. Na razie nie wiadomo, kiedy laptop pojawi się w Europie. Zobaczmy, ile to kosztuje to urządzenie.