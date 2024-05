Microsoft Surface Pro 11 i Surface Laptop Copilot+. Znamy polskie ceny

Microsoft od lat inwestuje w rozwój sztucznej inteligencji i chce, aby tego typu funkcje towarzyszyły nam również w trakcie pracy z komputerami z Windows. W trakcie specjalnej prezentacji gigant z Redmond ogłosił (wraz z partnerami) nowe urządzenia z serii Copilot+.

Surface Pro 11 i nowy Surface Laptop od Microsoftu

Microsoft przygotował dwa własne urządzenia z linii Copilot+. Są to Surface Pro 11 oraz nowy Surface Laptop. Komputery otrzymały procesory Snapdragon X Plus i Elite oparte na mikroarchitekturze ARM, które dostarczył Qualcomm. Mają one stanowić ciekawą alternatywę dla sprzętów z układami Apple Mx.

Microsoft twierdzi, że Surface Pro 11 z czipem Qualcomma jest lepszy od 15-calowego MacBooka Air z układem Apple M3. Dotyczy to zarówno mocy obliczeniowej (58 proc. lepiej pod względem stałej wydajności wielowątkowej), jak i czasu pracy na baterii (do 20 proc. dłużej). Maszyna ma z powodzeniem konkurować z iPadami Pro z procesorami M4.

Zdjęcie Microsoft Surface Pro 11 to jeden z pierwszych komputerów Copilot+. / Microsoft / materiały prasowe

Nowy Surface Pro otrzymał również opcjonalny wyświetlacz wykonany w technologii OLED-owej. Podobne Apple umieściło w ostatnich iPadach Pro. Ceny nowych urządzeń w Polsce zaczynają się od 5399 zł, choć dotyczy to modeli z ekranami LCD. Za panel OLED-owy trzeba dopłacić i to niemało, bo są to kwoty zaczynające się od 7999 zł.

Komputery Copilot+ również od partnerów

Nowe Surface'y zaprezentowane przez Microsoft nie są jedynymi urządzeniami Copilot+. Własne maszyny tego typu z czipami Snapdragon X Plus oraz Snapdragon X Elite zapowiedzieli również partnerzy giganta z Redmond i są to m.in. firmy Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo czy Samsung. Obecnie trwa przedsprzedaż komputerów. Natomiast rynkowy debiut w ujęciu globalnym zaplanowano na 18 czerwca. Ceny zaczynają się od 999 dolarów.

Znajdujemy się w punkcie zwrotnym, w którym komputery PC przyspieszą innowacje w zakresie sztucznej inteligencji. Wierzymy, że najbogatsze doświadczenia związane ze sztuczną inteligencją będą możliwe tylko wtedy, gdy chmura i urządzenie będą ze sobą współpracować. Wspólnie z naszymi partnerami wyznaczamy ramy dla następnej dekady innowacji w systemie Windows. Microsoft

Microsoft przekazał, że jest to dopiero pierwsza fala komputerów Copilot+ i wkrótce ma być ich więcej. Urządzenia mają wykorzystywać najnowsze z dostępnych procesorów w połączeniu z najnowocześniejszymi modelami sztucznej inteligencji, co pozwoli na uzyskanie niespotykanych do tej pory doświadczeń na PC.