Spis treści: 01 Chorwacja na wakacje. Cel Polaków

02 Pociąg do Chorwacji z Krakowa - nowy pomysł na stole

03 Loty do Chorwacji. Alternatywa z wielu miast

Chorwacja na wakacje. Cel Polaków

Polacy uwielbiają jeździć i latać do Chorwacji. Sytuacja ta nie zmienia się od lat, a nadmorski kraj na południu jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez rodzimych turystów. Wpływa na to wiele czynników, jak choćby świetna pogoda podczas wakacji, dobra baza noclegowa, nie najwyższe ceny, czy... geografia.

Chodzi oczywiście o to, że do Chorwacji po prostu łatwo jest się dostać. Z jednej strony mamy oczywiście sporo połączeń lotniczych, ale wielu Polaków wybiera jazdę autem. Z Krakowa do Chorwacji dojedziemy w 10 godzin, co jest czasem jak najbardziej do zaakceptowania. Z drugiej strony nie da się ukryć, że wciąż jest to spora odległość. Radni w Krakowie wpadli na pomysł jak ułatwić życie osobom podróżującym na wakacje.

Reklama

Pociąg do Chorwacji z Krakowa - nowy pomysł na stole

Zdaniem krakowskich radnych, całkiem zasadne byłoby stworzenie połączenia kolejowego między Krakowem a Chorwacją. Przygotowali nawet stosowną rezolucję, w której argumentują swoją propozycję. Ta w rzeczy samej ma dużo sensu. Odległość nie jest aż tak duża, a komfort podróży koleją na takim dystansie jest zauważalny. Byłoby to świetne rozwiązanie np. dla osób starszych czy rodzin z dziećmi. Na dodatek nie będzie problemów z pakowaniem się, jak to często bywa choćby w przypadku podróży samolotem.

Rezolucja została wysłana do PKP Intercity i polskiego ministerstwa infrastruktury. Zorganizowanie takiej trasy z pewnością polepszyłoby nie tylko komfort turystów, ale i same relacje Krakowa z miastem docelowym w Chorwacji. Doskonale wiemy, że transport łączy nie tylko na polu turystyki, ale także np. w kategoriach biznesowych. Czy z ekonomicznego punktu widzenia ma to sens? Wiele znaków wskazuje, że tak - wszak mowa o Chorwacji, wciąż jednym z najpopularniejszych kierunków z Polski.

Taka trasa byłaby też ciekawostką dla miłośników historii. Mowa przecież o połączeniu kolejowym w ramach nieistniejącego już państwa. Rzut okiem na mapę z 1914 roku uzmysławia nam, że przecież Kraków i cała Chorwacja dzieliły wówczas granice w ramach Austro-Węgier. Stolica małopolski stanowiła szóste co do wielkości miasto w tym związkowym państwie. Wśród innych ciekawych miejsc tamtej monarchii wymienić można choćby Wiedeń, Sarajewo, Triest czy Budapeszt. Jest co zwiedzać!

Loty do Chorwacji. Alternatywa z wielu miast

Możliwe, że za jakiś czas mieszkańcy Krakowa zamiast autem czy samolotem, do Chorwacji podróżować będą pociągiem. A co z resztą Polski? O ile auto nadal jest popularnym wyborem na wakacje, to coraz częściej wsiadamy w zamian do samolotu tanich linii lotniczych. Nie ma w tym nic dziwnego - lot trwa krótko, a ceny biletów nie odstraszają.

Tym bardziej, że w ofercie jest naprawdę wiele połączeń. Ryanair oferuje loty do Chorwacji z wielu polskich miast, w tym m.in. z Poznania, Katowic, Wrocławia, Gdańska czy Warszawy,