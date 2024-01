Podróż do Chorwacji będzie utrudniona. Winnym jeden z przewoźników

Chorwacja to jeden z ulubionych krajów Polaków pod względem wakacyjnych urlopów. Jeśli udawaliście się tam koleją, to nie mamy dobrych wieści. Jedno z połączeń realizowanych przez czeskiego przewoźnika RegioJet zostało zawieszone. Firma tłumaczy to różnymi względami i w zamian proponuje inne rozwiązanie.

Zdjęcie Pociąg RegioJet / RegioJet / materiały prasowe