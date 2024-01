Z Warszawy nad morze w 30 minut. Ten pociąg rozpędzi się do 450 km/h

Chińskie pociągi przyspieszą do 450 km/h

Pierwsze pociągi CR450 będą prawdopodobnie kursować na nowej 300-kilometrowej linii kolejowej między Chengdu i Chongqing. Budowa tej trasy zakończyć ma się za dwa lata i będzie to najnowocześniejszy odcinek w całym Państwie Środka. Do 2025 roku, kraj planuje rozbudowę sieci kolejowej do 165 tysięcy kilometrów i sieci kolei dużych prędkości do 50 tysięcy kilometrów.

Co ciekawe, CR450 jest tradycyjnym pociągiem dużych prędkości. Oznacza to, że nie ma on nic wspólnego z futurystycznymi lewitującymi pociągami Maglev, ale jednocześnie nie jest od nich znacznie wolniejszy. Chińscy inżynierowie tłumaczą, że przy jego produkcji użyto najnowszych technologii.