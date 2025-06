Na Facebooku wyświetla się dziwny komunikat. Chodzi o niepublikowane zdjęcia

Choć może się wydawać, że Facebook ma już swoje lata, wciąż korzystają z niego miliony użytkowników na całym świecie - niektórzy bardzo aktywnie, regularnie publikując posty, zdjęcia czy tzw. stories. Teraz okazuje się, że część internautów podczas próby opublikowania relacji trafia na nowy, zaskakujący komunikat od firmy Meta.

Facebook prosi wybranych użytkowników o dostęp do rolki aparatu, aby automatycznie sugerować edytowane przez AI wersje zdjęć - tych, które spokojnie tkwią w galerii i nie zostały jeszcze udostępnione, donosi "Tech Crunch". Opcja ta pojawia się przy przejściu do sekcji tzw. stories i tworzeniu nowej relacji. Wówczas wyświetlany jest ekran z pytaniem, czy użytkownik wyraża zgodę na dostęp do swojej prywatnej galerii aparatu, w celu "przetwarzania w chmurze" - co umożliwi Facebookowi przedstawianie kreatywnych sugestii nawet do tych zdjęć, których jeszcze nie publikowano.

Facebook może zyskać dostęp do rolki aparatu, by tworzyć nowe treści ze zdjęć z galerii

Po wybraniu opcji "Zezwól", Facebook uzyska możliwość tworzenia nowych propozycji z zawartości rolki aparatu - takich jak kolaże, podsumowania, stylizacje zdjęć przy użyciu AI, czy też gotowe motywy. Aby było to możliwe, aplikacja będzie przesyłać rozmaite zdjęcia i filmy z galerii aparatu użytkownika do chmury Meta - czyli na ich serwery, w sposób ciągły, bazując m.in. na czasie wykonania, lokalizacji oraz zawartości multimediów. Meta będzie przetwarzać te wybrane obrazy z prywatnej galerii i pokazywać użytkownikowi sugerowane przeróbki AI. Facebook daje użytkownikom możliwość wyłączenia przetwarzania zdjęć w chmurze poprzez ustawienia. Nieopublikowane zdjęcia będą automatycznie usuwane z chmury po upływie 30 dni. To już kolejna ingerencja Meta w rolkę aparatu - wpisując tę frazę w wyszukiwarce w sekcji Ustawienia i prywatność można znaleźć m.in. "Wyświetlanie propozycji z rolki aparatu podczas przeglądania Facebooka", czy "Niestandardowe propozycje dotyczące udostępniania rolki z aparatu".

Rozwiń

"The Verge" zauważa, że mimo iż komunikat podczas dodawania relacji informuje o udostępnianiu przeróbek jedynie właścicielowi galerii, to jednak zezwalając na ten dostęp, użytkownik wyraża zgodę na "Warunki korzystania z usług AI firmy Meta". A to znaczy tyle, że przekazane materiały z galerii mogą (ale nie muszą) być analizowane przez sztuczną inteligencję Meta. W końcu Meta niedawno ujawniła, że wykorzystała wszystkie publiczne treści od osób pełnoletnich, jakie opublikowano na Facebooku i Instagramie od 2007 roku do trenowania swoich modeli generatywnej AI, więc dlaczego nie posunąć się krok dalej i nie skorzystać z dostępu do prywatnej galerii.

Meta sprawdza nową opcję. " Media nie są używane do ulepszania modeli AI w tym teście"

Na ten moment zasady w regulaminie dotyczące przetwarzania publicznych treści umożliwiają dostęp Meta AI m.in. do rysów twarzy postaci na fotografii i analizy obecnych na zdjęciach obiektów, a także prawo Meta do przechowywania i wykorzystywania udostępnionych elementów w celu personalizowania wyników na Facebooku. Jak to wygląda w kwestii nowej opcji sugerowanej przy dodawaniu relacji?

Rozwiń

Do biura Meta zwrócił się w tej sprawie "The Verge". Według serwisu Meta zapewnia, że obecnie nie wykorzystuje prywatnych zdjęć do trenowania swoich modeli sztucznej inteligencji, jednak nie odpowiedziała na pytania o to, czy planuje to w przyszłości - ani jakie prawa będzie mieć Meta do obrazów pobieranych z rolki aparatu.

- Badamy sposoby ułatwienia udostępniania treści osobom na Facebooku poprzez testowanie sugestii gotowych do udostępnienia i wyselekcjonowanych treści z rolki aparatu danej osoby. Te sugestie są dostępne tylko po wyrażeniu zgody i są wyświetlane tylko Tobie - chyba że zdecydujesz się je udostępnić - i można je wyłączyć w dowolnym momencie. Media z rolki aparatu mogą być używane do ulepszania tych sugestii, ale nie są używane do ulepszania modeli AI w tym teście - podała w komentarzu Maria Cubeta, rzeczniczka Meta.

"Wydarzenia": Sharenting w dobie AI. Rodzice narażają swoje dzieci Polsat News Polsat News