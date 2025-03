Facebook wraca do korzeni. Meta ogłasza zmiany

Facebook przez lata mocno się zmienił i w zasadzie dziś ma już niewiele wspólnego z tym, co pamiętamy z jego początków. Meta o tym wie i ogłosiła plany w ramach inicjatywy "OG" Facebooka. Jej celem jest przywrócenie świetności serwisowi i jego powrót do korzeni sprzed dwóch dekad. Co to oznacza dla użytkowników?