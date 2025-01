Ważny komunikat dla każdego Polaka. Chodzi o twoje pieniądze

W treści nieprawdziwej wiadomości znajdują się informacje o powiadomieniach, które rzekomo miał wydać urząd skarbowy . Ofiara przekrętu może uzyskać więcej informacji na specjalnej stronie, do której prowadzi link z fałszywego e-maila. Zachowajcie czujność, bo jest to groźna pułapka .

Link prowadzi do fałszywej strony, gdzie cyberprzestępcy chcą uzyskać dostęp do danych ofiar. W najgorszym przypadku może to doprowadzić do naruszenia środków finansowych Polaków. Co należy zrobić w przypadku otrzymania takiej wiadomości?