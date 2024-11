Z nowego połączenia zadowoleni mogą być nie tylko polscy turyści, ale również strona maltańska. Jak podaje Alan Borg, dyrektor generalny Międzynarodowego Portu Lotniczego Malta, nowy kierunek to wzmocnienie więzi turystycznej między Polską a Maltą i umożliwienie kolejnym grupom turystów odwiedziny na Malcie, czy wycieczkę do Polski. Do tej pory loty z Polski na Maltę były obsługiwane przede wszystkim przez budżetowych przewoźników. Nowy kierunek PLL LOT to ważne wydarzenie: