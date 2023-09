Wiele krajów, gdzie turystyka stanowi bardzo ważną gałąź narodowej gospodarki, co roku boryka się ze spadkiem dochodów w okresie jesienno-zimowym. Aby pobudzić ruch turystyczny, poszczególne państwa prześcigają się w pomysłach. Są nawet w stanie dopłacić ludziom, żeby spędzili swój urlop właśnie u nich. Na taki krok zdecydowała się właśnie Malta.

Malta dopłaci 1300 zł do urlopu

Malta staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem turystycznym, dlatego też w Warszawie pod koniec 2022 roku otwarto biuro maltańskiej organizacji turystycznej.

Właśnie mały wyspiarski kraj uruchomił nowy program dla turystów. Otóż Malta zamierza dopłacać do 300 euro (około 1383 zł) do urlopu każdego turysty. Jednakże w życiu nie jest tak łatwo. By cieszyć się z tańszych wakacji, trzeba spełnić trzy warunki:

trzeba zatrzymać się na wyspie Gozo

obecność na tej wyspie ma wynosić co najmniej 10 dni - trzeba zakwaterować się w jednym ze 140 wybranych obiektów

urlop musi się odbyć od 15 października 2023 r. do 15 marca 2024 r.

W bazie noclegowej znajdziemy cztero- i pięciogwiazdkowe hotele, gospodarstwa agroturystyczne, czy prywatne wille do wynajęcia. Rezerwacji należy dokonać na stronie danej placówki.

Dofinansowaniem urlopu będzie 30-procentowy zwrot za wydatki związane z zakwaterowaniem. Maksymalnie będzie można uzyskać zniżkę do 300 euro.

Warto również zauważyć, że do przedsięwzięcia przystąpili również prywatni operatorzy. Chętnym oferują dodatkowy 10 proc. voucher, który będzie dostępny w sezonie letnim na wyspie Gozo.

Czy wyspa Gozo będzie hitem urlopowym tej jesieni?

Wyspa Gozo znajduje się w odległości zaledwie 2,5 km na północny zachód od wyspy Malty i jest od niej o ponad trzy razy mniejsza. Jej maksymalna długość wynosi niecałe 14,5 km, zaś szerokość to trochę ponad 7 km. Na wyspę trzeba dostać się promem.

Mimo niewielkiej wielkości skrawek lądu może pochwalić się bogatą bazą noclegową, a także szeregiem zabytków. Należy tutaj wymienić Ġgantiję, która jest megalitycznym kompleksem świątynnym z epoki neolitu (3600-2500 r. p.n.e.) Struktury te są nawet starsze niż piramidy w Egipcie. Jednocześnie są drugą najstarszą na świecie istniejącą strukturą religijną po sławnym Göbekli Tepe.

Z "nowszych" zabytków można zwiedzić wieże obserwacyjne zlokalizowane u wybrzeży Gozo, które wybudowano w XVII wieku, fortyfikacje z XVIII wieku, czy też piękny Kościół Świętego Jana Chrzciciela, czy Bazylikę i sanktuarium Ta’ Pinu.

Cała wyspa zachwyca malowniczymi wzgórzami, a życie toczy się tutaj bez pośpiechu. Na wyspie można podziwiać naturalne wapienne łuki, które zanurzają się w wodach Morza Śródziemnego. Dla spragnionych lenistwa Gozo oferuje odpoczynek na klimatycznych piaszczystych plażach.