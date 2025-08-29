Remont Twierdzy Przemyśl. Potężny system fortyfikacji odzyskuje blask

Twierdza Przemyśl (woj. podkarpackie), jeden z wielkich systemów obronnych Europy, to unikatowe dzieło architektury militarnej. W czasie I wojny światowej twierdza ta była trzykrotnie oblegana, co jest uznawane za ewenement w historii wojen, ponadto system wyróżnia się wyjątkowo długim okresem oblężenia (173 dni) w oderwaniu od stałego rodzimego frontu. Wzniesiona pod koniec XIX wieku, jeszcze na początku XX wieku była jedną z największych twierdz w Europie. Po I wojnie światowej rola twierdzy straciła jednak na znaczeniu, a za czasem zabudowania coraz bardziej niszczały. Teraz fortyfikacje zyskały drugie życie.

Dziś Twierdza Przemyśl dzięki staraniom lokalnych władz i pasjonatów to nie tylko milczący świadek minionych wydarzeń - miejsce zmienia się w przestrzeń pełną historii, nowoczesnych rozwiązań i atrakcji dla zwiedzających. W związku z prowadzonymi remontami forty odzyskują dawny blask, a nowe pomysły sprawiają, że możliwa jest tam bardzo fascynująca "podróż w czasie". Historyczne mury spotykają się z interaktywnymi ekspozycjami, a przeszłość łączy się z teraźniejszością.

Zwiedzanie Twierdzy Przemyśl. Muzeum, skansen pola bitwy, wieża widokowa i wiele więcej

Początek września zapowiada się bardzo ciekawie dla miłośników historii i pasjonatów militariów. Już 7 września odbędzie się bowiem festiwal "Łączy nas Historia", podczas którego otwarta zostanie północna forteczna trasa turystyczna Twierdzy Przemyśl.

Zwiedzający znajdą tam między innymi muzeum narracyjne (Duńkowiczki), skansen pola bitwy z odtworzonymi okopami, schronem pogotowia i stanowiskiem artyleryjskim (Żurawica-Bażantaria), a także wieżę widokową (Ujkowice) o wysokości 34 metrów. To wszystko związane jest z kolejnymi etapami rewitalizacji fortyfikacji.

Na atrakcje zaadaptowano m.in. obszar wspomnianego Fortu XI Duńkowiczki, który będzie centralnym punktem nowej trasy turystycznej - remont i modernizacja obiektu były jednym z najważniejszych projektów Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl (ZGFTP).

- Ta ekspozycja ma zachęcić turystów do odwiedzenia kolejnych obiektów, opowiedzieć historię nie tylko fortyfikacji, ale przede wszystkim walk o Przemyśl. Skupiamy się na opowieści narracyjnej, wchodzimy w ekspozycję opartą na dioramach historycznych wzmocnionych multimediami. Wszystko razem tworzy ciekawą opowieść o Twierdzy Przemyśl - mówił o atrakcji Mirosław Majkowski, przewodniczący związku, cytowany przez Radio Rzeszów.

Forty Twierdzy Przemyśl przeszły metamorfozę. Jest co zwiedzać!

Prace objęły również inne cenne zabytki architektury obronnej. Zaadaptowano rejon Fortu IXa Przy Krzyżu, Fortu X Orzechowce i Fortu VIII Łętownia. Obok wszystkich nowych atrakcji nie zabraknie też wydarzeń zorganizowanych specjalnie na dzień otwarcia, m.in. zaplanowano rekonstrukcję historyczną, która odbędzie się na terenie skansenu pola bitwy.

- Następnym punktem na trasie turystycznej będzie skansen pola bitwy w Żurawicy-Bażantarni, obejmujący dwie baterie oraz punkt oporu, umocnienia polowe w lesie plus do tego Fort, a raczej ruiny Fortu 10 Orzechowce. Fortu, który był niemalże bliźniaczym fortem do Fortu Duńkowiczki - mówił Mirosław Majkowski Radiu Eska. - Mamy bardzo ciekawy obiekt, czyli Fort przy Krzyżu, jego ruiny z wieżą widokową, skąd będzie rozpościerała się panorama na ten północny odcinek. Będzie można zobaczyć wszystkie obiekty forteczne na tym odcinku, aż po Fort Orzechowce, z ekspozycją na pozycje polowe, które znajdywały się w Batyczach i pod Knatkowicami - wyjaśniał Majkowski.

Festiwal Łączy nas Historia. Otwarcie trasy Twierdzy Przemyśl i plan wydarzeń

Jak informuje Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, festiwal rozpocznie się 7 września o godzinie 10:00. ZGFTP podał, że z tej okazji firma Eurobus uruchomi specjalną linię z Przemyśla (z placu Rybiego) do Fortu XI Duńkowiczki. Koszt przejazdu to 10 zł. Inną opcją oferowaną przez Eurobus jest wykupienie biletu na całą trasę, od Fortu XI Duńkowiczki do Fortu VIII Łętownia i z powrotem, w cenie 30 zł. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji umożliwi natomiast przejazd tej trasy meleksem - koszt to również 30 zł.

- Ten wyjątkowy dzień rozpoczniemy o godzinie 10:00, od której to będzie można zwiedzać skansen pola bitwy z odtworzonymi okopami, schronem pogotowia i stanowiskiem artyleryjskim, wieżę widokową na Forcie IXa Przy Krzyżu, ekspozycję w Forcie VIII Łętownia, dioramy historyczne: punkt sanitarny, kuchnia polowa, życie w okopach oraz muzeum w Forcie XI Duńkowiczki (tutaj odpłatnie, płatność tylko gotówką) - poda ZGFTP.

Na tym atrakcje się nie kończą.

- Natomiast o godzinie 17:00 na terenie skansenu pola bitwy (Żurawica-Bażantaria) odbędzie się rekonstrukcja historyczna pt. "Październikowe szturmy". Nie zabraknie też propozycji dla miłośników pieszych wędrówek. Na godzinę 13:30 zapraszamy do Fortu VIII Łętownia, skąd wyruszy rajd w kierunku Fortu XI Duńkowiczki (w nim obowiązują bilety) prowadzony przez Karola Kicmana - pracownika Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej - podaje na Facebooku Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

O godz. 19.00 Fort Duńkowiczki stanie się też miejscem koncertu muzyki fortecznej i bitewnej - jak wyjaśnia Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, to koncert "poświęcony żołnierzom poległym w walkach o Twierdzę Przemyśl w wykonaniu Lwowskiej Narodowej Orkiestry Filharmoniczno-Symfonicznej".

