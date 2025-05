Jedno z największych podziemi fortyfikacyjnych na świecie jest w Polsce. I ma nietypową atrakcję

Na terenie woj. lubuskiego, w okolicy miasta Międzyrzecz leży fenomen na skalę Europy - największe militarne podziemia na kontynencie, a jednocześnie jedno z największych podziemi fortyfikacyjnych na świecie, czyli Międzyrzecki Rejon Umocniony (MRU). Kilometry pasa umocnień, ogromną liczbę schronów bojowych, hali, magazynów oraz tuneli sięgających daleko w głąb ziemi zbudowali w latach 30. i 40. XX wieku Niemcy. Dziś MRU stanowi fascynujący zabytek militarny i historyczny, który warto zwiedzić i poznać burzliwe dzieje tych terenów. To także miejsce z unikalną podziemną trasą - tunele można zwiedzić na rowerze.

- MRU składa się z trzech odcinków różniących się pod względem charakterystyki geograficznej otoczenia i nasyceniem obiektami fortyfikacyjnymi. Odcinek północny opiera się o rzekę Wartę pod Gorzowem Wielkopolskim, gdzie styka się z południową flanką Wału Pomorskiego i kończy w okolicach miejscowości Kursko i Pieski. Odcinek centralny, najsilniej ufortyfikowany, ciągnie się od Kurska przez Kęszycę, Pniewo do Boryszyna. Odcinek południowy od Lubrzy do Odry łączy umocnienia MRU z Linią Środkowej Odry. Od wschodu, na przedpolu MRU wzniesiono Pozycję Trzcielską, chroniącą główną linię fortyfikacji przed atakiem z marszu - wyjaśnia serwis bunkry24.pl.

Wielka atrakcja MRU. Zwiedź historyczne podziemia na rowerze

MRU to prawdziwa perła regionu, niezwykle ciekawy obiekt do zwiedzania - i to nie tylko dla miłośników obiektów militarnych. Znajdują się tu bowiem także inne atrakcje, np. rezerwat nietoperzy. W dodatku obok wszystkich innych wyjątkowych cech tego unikalnego kompleksu fortyfikacji wojskowych wymienić warto również nieprzeciętną atrakcję turystyczną - to jedyna taka trasa rowerowa w Polsce, która prowadzi pod ziemią przez korytarze kompleksu militarnego.

Trasa rowerowa na Pętli Boryszyńskiej, czyli obszarze w południowej części podziemi centralnego odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, obejmuje 9-kilometrowy odcinek, łącząc aktywny wypoczynek z poznawaniem historii MRU. Przejazd trwa do ok. 3,5 godziny i odbywa się wyłącznie z przewodnikiem, który opowiada o militarnym znaczeniu i tajemnicach tego miejsca. To niezrównana okazja do przeżycia wspaniałej przygody. Warto skorzystać z unikalnej okazji przejazdu na rowerze historycznymi podziemnymi korytarzami. Można to połączyć z innymi atrakcjami, jak np. podziemna kolejka.

Podziemna trasa rowerowa w Polsce. Kto może skorzystać i ile kosztują bilety?

Trasa rowerowa na Pętli Boryszyńskiej w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionymjest dostępna od kwietnia do czerwca, zarówno w tygodniu, jak i w weekendy. Skorzystanie z atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, a ze względu na panującą pod ziemią niską temperaturę, zaleca się odpowiednie ubranie, a do tego wyposażenie w czołówkę.

Trasa ta dostępna jest dla uczestników od 12 roku życia. Bilet przy grupie do 5 osób to koszt 180/170 zł za osobę, a w przypadku grupy od 6 do 12 osób cena wynosi 130/120 zł od osoby. Więcej szczegółów na temat zwiedzania historycznych fortyfikacji na rowerze lub pieszo można znaleźć na stronie MRU Pętla Boryszyńska i Międzyrzecki Rejon Umocniony Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.

Wybranie się na zwiedzanie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego to także doskonała okazja do przygotowania większego planu i poznania innych ciekawych punktów regionu. W okolicy warto odwiedzić sam Międzyrzecz z zamkiem i Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, do tego przyjemnym punktem wycieczki może być jezioro Głębokie z plażą i przystanią, największe bezodpływowe jezioro w Lubuskiem. Ponadto interesujący widok na krajobraz woj. lubuskiego zapewni wieża widokowa Góra Trębacza w Zielomyślu, a ponadto warto odwiedzić Lubniewice, jedno z najmniejszych miast w Polsce, w którym znajdują się m.in. "stary" i "nowy" zamek, dwa pałace z 1793 i 1909 r. Dzięki temu wycieczka do MRU połączy w sobie uzupełnienie wiedzy historycznej, aktywność fizyczną i kontakt z naturą, co czyni ją wyjątkową propozycją na turystyczną wyprawę w województwie lubuskim.

