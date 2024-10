Żyjemy w Matrixie? Tak, a dowody kryją się w Biblii

Witajcie w symulacji

Profesor Vopson przedstawił swoją hipotezę w nowej książce pt. "Reality Reloaded: The Scientific Case for a Simulated Universe". I chociaż przekonuje ta, że niekoniecznie jest to coś, w co osobiście wierzy, ale trudno pominąć "nadzwyczajne obserwacje, które zasługują na uwagę". Jakie? Jeśli teoria jest prawdziwa, przynosi odpowiedź na pytanie, jak to możliwe, że Bóg stworzył świat w sześć dni - no cóż, tworząc symulowaną rzeczywistość zawartą w programie komputerowym, był w stanie.

Co więcej, fakt, że istnieją ograniczenia co do tego, jak szybko mogą podróżować światło i dźwięk, sugeruje, że mogą być one regulowane przez prędkość procesora komputerowego, a to kolejna wskazówka, że jesteśmy jedynie postaciami w zaawansowanym wirtualnym świecie. Zasady fizyki, które rządzą wszechświatem, również są jego zdaniem podobne do kodu komputerowego, podczas gdy cząstki elementarne, które tworzą materię, są jak piksele.

Wskazówek jest wiele. Trzeba tylko dobrze patrzeć

Uważa również, że obfitość symetrii w świecie - od kwiatów po motyle i płatki śniegu - jest techniką oszczędzania energii, którą maszyny wykorzystują do renderowania cyfrowo skonstruowanego świata. I choć twierdzenia profesora mogą wydawać się niektórym bluźniercze, uważa on, że mają "głębokie implikacje dla teologii chrześcijańskiej", a wiara w teorię symulowanego wszechświata i religijna potrzeba wszechmogącego stwórcy "mogą harmonijnie współistnieć".

Ta perspektywa jest zgodna z przekonaniami religijnymi, które uważają ludzkie życie za znaczące i celowe, nawet w kontekście większego projektu. Zamiast postrzegać hipotezę symulowanego wszechświata jako antagonistyczną wobec przekonań religijnych, można ją zobaczyć jako oferującą komplementarną perspektywę.

Trzeba też pamiętać, że teoria symulacji nie jest wymysłem prof. Vopsona, bo jest dość popularna wśród wielu znanych postaci, w tym Elona Muska oraz amerykańskiego astrofizyka Neila deGrasse Tysona. Na konferencji w 2016 roku szef Tesli i SpaceX stwierdził, że prawdopodobieństwo, że żyjemy w "rzeczywistości bazowej wynosi jeden do bilionów". Termin "rzeczywistość bazowa" jest częścią rozszerzenia teorii, w której istnieją warstwy "fałszywych rzeczywistości", z których musimy się obudzić, podobnie jak w filmie Incepcja.