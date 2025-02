Badacze Vesuvius Challenge wykorzystali kombinację obrazowania rentgenowskiego i sztucznej inteligencji, aby wirtualnie rozwinąć zwęglony zwój i po raz pierwszy od 2000 lat zyskać wgląd w jego wnętrze. Co prawda do odszyfrowania rzędów i kolumn tekstu potrzebne będą dalsze badania, ale zespół odpowiedzialny za projekt twierdzi, że wyniki są bardzo obiecujące, bo niektóre litery są już wyraźnie widoczne.

Naukowcy uznali jednak, że w końcu dysponują technologią wystarczająco bezpieczną, by wyciągnąć jeden z cennych eksponatów ze skarbca i spróbować go rozwinąć… cyfrowo. Zwój został umieszczony w specjalnie przygotowanej obudowie i przewieziony do Diamond Light Source w Oksfordshire - to synchrotron, gdzie elektrony są przyspieszane niemal do prędkości światła, wytwarzając potężną wiązkę promieni rentgenowskich, która może badać zwój bez jego uszkadzania.