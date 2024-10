Europa Clipper startuje. Sonda sprawdzi, czy w tym miejscu może istnieć życie

Europa Clipper to sonda, która poleci w okolice Jowisza. NASA szykuje się do startu statku, który zostanie wyniesiony w kosmos rakietą SpaceX. Po osiągnięciu celu, co nastąpi dopiero za kilka lat, sonda zbada księżyc Europa pod kątem czynników sprzyjających życiu. Część naukowców sądzi, że ono tam istnieje.

Zdjęcie Europa Clipper. Gdzie oglądać start sondy NASA, która poleci do Jowisza? / NASA Jet Propulsion Laboratory / materiały prasowe