Głęboko w Andach lodowce odsłoniły ukryty od ok. 12 tys. lat teren

Najnowsze badania wykazały, że lodowce w Andach topnieją w niespotykanym dotąd tempie. To doprowadziło do odsłonięcia skał, które były ukryte przez ok. 12 tys. lat. Jaki wpływ mają takie zdarzenia na życie na Ziemi?

Topniejące lodowce odsłoniły niewidziany od tysięcy lat teren. Jak takie zdarzenia wpływają na życie na Ziemi? /asphotovisions /123RF/PICSEL