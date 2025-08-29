Dotychczas uważano, że jądro Jowisza powstało w wyniku potężnego zderzenia z wczesną planetą. Nowe badania jednak sugerują, że "rozmyte" jądro planety wcale nie powstało w wyniku kataklizmu - wydaje się, że olbrzym rozwijał tę strukturę stopniowo, wciągając ciężkie i lekkie pierwiastki w tracie formowania.

Jak powstało jądro Jowisza?

Jeszcze niedawno uważano, że jądro Jowisza zostało zmieszane i rozproszone wskutek ogromnej kolizji z innym dużym ciałem niebieskim. To spowodowało wymieszanie centralnej części gazowego olbrzyma, co mogłoby wyjaśniać jego dzisiejsze wnętrze. Wiedza na ten temat oparta była na modelach teoretycznych oraz danych z misji NASA Juno. Jądro miało być "rozmyte" (ang. fuzzy core), czyli bez wyraźnej granicy między nim a otaczającą je warstwą gazu, co od dawna zastanawiało naukowców. Jak mogła powstać taka struktura?

Według najnowszej analizy opublikowanej w czasopiśmie Monthly Notices of the Royal Astronomical Society skład jądra Jowisza w rzeczywistości powstał w sposób pośredni - poprzez stopniowe gromadzenie różnych materiałów podczas procesu formowania się planety.

Podczas symulacji za pomocą superkomputera, które obejmowały uderzenia planet nawet w ekstremalnych warunkach, nie udało się wytworzyć stabilnej, rozrzedzonej struktury rdzenia. Zamiast tego wykazano, że gęsta skała i materiał jądra lodowego szybko powróciłyby do pierwotnego kształtu, pozostawiając wyraźną granicę z zewnętrznymi warstwami wodoru i helu, a nie gładką strefę przejściową. Badanie to podważa wcześniejsze ustalenia i rodzi kolejne pytania na temat tego, jak powstała jedna z największych i najbardziej ekstremalnych struktur w naszym Układzie Słonecznym.

Saturn dołącza do Jowisza

Jowisz nie jest jedyną planetą o rozrzedzonym jądrze - niedawno znaleziono dowody na to, że Saturn również takie posiada.

- Fakt, że Saturn również ma rozrzedzone jądro, wzmacnia tezę, że struktury te nie są wynikiem rzadkich, niezwykle energetycznych zderzeń, lecz powstają stopniowo w trakcie długiego procesu wzrostu i ewolucji planety - powiedział dr Luis Teodoro z Uniwersytetu w Oslo.

Najnowszy widok na Saturna w obiektywie Kosmicznego Teleskopu Hubble'a NASA, ESA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC) domena publiczna

Wyniki tego badania mogą pomóc naukowcom w zrozumieniu i odpowiedniej interpretacji licznych egzoplanet wielkości Jowisza i Saturna, które są obserwowane wokół odległych gwiazd. Prawdopodobnie większość, a może nawet wszystkie z nich, mają porównywalnie złożone wnętrza powstałe nie w wyniku rzadkich i ekstremalnych zderzeń, a powolnej ewolucji.

