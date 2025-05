Naukowcy zdumieni. Jowisz był dwa razy większy niż dziś

Jowisz słynie ze swojego rozmiaru, będą największą planetą Układu Słonecznego. Okazuje się jednak, że w zamierzchłych czasach był jeszcze większy. To właśnie on mógł przyczynić się do dzisiejszego kształtu naszego układu jak i Ziemi.