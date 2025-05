Schronisko na Hali Kondratowej to obiekt kultowy - nie dość, że to najmniejsze schronisko turystyczne w polskich Tatrach, to jeszcze jest malowniczo położone u stóp masywu Giewontu, na wysokości 1333 m n.p.m. Jego historia sięga początków XX wieku, a miejsce to od zawsze było ważnym punktem na mapie tatrzańskich wędrówek.