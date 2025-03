Nowa atrakcja turystyczna w Polsce. Kolejna perła woj. świętokrzyskiego

Zalew Brodzki to popularny cel turystyczny, który przyciąga zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych szukających odpoczynku nad wodą. Otoczony zielonymi wzgórzami i lasami, zalew oferuje mnóstwo atrakcji. W pobliżu znajdują się szlaki piesze i rowerowe, które pozwalają odkrywać piękno okolicy.

Warto odwiedzić położone nad zalewem rezerwaty przyrody Skały w Rudzie i Skały w Krynkach, jak również odwiedzić pobliskie ruiny zamku w Bodzentynie i Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

Obecnie Zalew Brodzki zyskuje nową atrakcję - wieżę widokową, z której rozpościerać się będzie zapierający dech w piersiach widok na całą okolicę. To kolejny powód, by odwiedzić to niezwykłe miejsce i odkryć uroki woj. świętokrzyskiego. W otoczeniu zalewu nie brakuje innych atrakcji, a w sąsiedztwie znajduje się ich wiele więcej.

Nowa wieża widokowa w Świętokrzyskiem. Najwyższy punkt nad Zalewem Brodzkim

Wieża jest budowana w Rudzie, na terenie Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim. Istnieją tu już liczne inne atrakcje, takie jak park linowy czy ścianka wspinaczkowa. Można skorzystać z plaży z parasolami i leżakami. Do wypożyczenia dostępne są kajaki i rowerki wodne. Do dyspozycji turystów jest wiata grillowa, boisko do piłki plażowej i punkty gastronomiczne. Dłuższy pobyt umożliwiają okoliczne hotele, pole kempingowe i namiotowe.

Dwudziestometrowa wieża z grafitowym dachem będzie miała kolor palisander, ponieważ tak zadecydowali mieszkańcy w internetowym głosowaniu zainicjowanym przez wójta gminy Brody. To będzie najwyższy punkt nad zalewem, który umożliwi podziwianie malowniczej okolicy i doda atrakcyjności i tak już ciekawej pod kątem turystycznym gminie Brody. Do tego powstaje też pomost w kształcie litery T. Będzie on umiejscowiony na wodach zalewu od strony Rudy, a jego powierzchnia to 96 metrów kwadratowych. Aby turyści swobodnie mogli korzystać z atrakcji, zdecydowano także o budowie parkingu. Będzie on liczył ponad 200 miejsc parkingowych, w tym 8 dla osób z niepełnosprawnościami, wyjaśnia gmina.

Nowa wieża widokowa powstaje na terenie Centrum Turystycznego w Rudzie nad Zalewem Brodzkim. Niedługo będzie można z niej korzystać. Gmina Brody materiał zewnętrzny

Kiedy otwarcie wieży widokowej nad Zalewem Brodzkim i co zobaczyć w okolicy?

Wartość inwestycji "Budowa wieży widokowej oraz pomostu na wodzie celem poszerzenia atrakcja Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim” wynosi ponad 3,7 mln złotych. Budowa wieży ma się zakończyć w kwietniu, a następnie zostanie ogłoszony dzień oficjalnego otwarcia obiektu dla turystów.

- Nowa wieża widokowa nad Zalewem Brody to inwestycja, która nie tylko podnosi atrakcyjność turystyczną naszej gminy, ale także stwarza nowe możliwości wypoczynku i rekreacji - powiedział wójt Gminy Ernest Kumek. - Obiekt ten, wraz z budowanym pomostem i parkingiem podniesie atrakcyjność naszej gminy i przyciągnie jeszcze więcej osób chcących się delektować urokami Zalewu Brody.

Warto już przygotować sobie plan zwiedzania okolicy z uwzględnieniem wielu innych ciekawych punktów w Świętokrzyskiem, a jest ich wiele. Na przykład Zamek Królewski w Chęcinach można zwiedzać także w nocy, słuchając niesamowitych historii, z wieży widokowej w Bożej Woli rozciąga się widok na Góry Świętokrzyskie, czyli najstarsze góry w Polsce i jedne z najstarszych w Europie, a Bałtowski Kompleks Turystyczny: Park Dinozaurów i Rozrywki to atrakcja, która była najchętniej odwiedzana przez turystów w woj. świętokrzyskim w minionym roku.

