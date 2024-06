Z nowej wieży widać coś wyjątkowego. To świetne miejsce na weekend!

Atrakcje turystyczne w woj. świętokrzyskim. Nowa wieża widokowa

Do wieży prowadzi dość strome, ale krótkie podejście na obszarze leśnym. Do nowej atrakcji turystycznej najlepiej dojechać drogą wojewódzką 742 relacji Włoszczowa - Przedbórz. Za miejscowością Stanowiska wystarczy skręcić na Bożą Wolę i dojechać do wzniesienia z wieżą. Wstęp na tarasy widokowe jest darmowy.

Jak zaznaczają władze gminy, nowa wieża w Bożej Woli to nie tylko atrakcja turystyczna. W planach jest także zamontowanie monitoringu i zagospodarowanie terenu tak, żeby wieża służyła również jako element zabezpieczenia przeciwpożarowego. Poza tym jednak to bardzo ciekawe miejsce do podziwiania okolicy.

- Gmina Kluczewsko słynie z walorów przyrodniczych, które chcieliśmy pokazać mieszkańcom oraz turystom z całej Polski. Stąd decyzja o wybudowani takiej wieży widokowej - powiedział moja-gazeta.com Rafał Pałka, wójt Kluczewska.

