W centralnej części Sudetów Środkowych wzniesiono nową konstrukcję, z której rozciąga się ciekawy widok na okoliczne wzniesienia.

Na otwarcie obiektu trzeba było trochę poczekać, ale w końcu nadszedł ten dzień. Wydarzeniu towarzyszy ponadto trzydniowy festyn!

Nowa atrakcja turystyczna na Dolnym Śląsku. Wieża widokowa

Na godzinę 10:30 21 czerwca 2024 r. w piątek przypadło otwarcie nowej wieży widokowej w woj. dolnośląskim. Konstrukcja ulokowana w parku Sobieskiego w Wałbrzychu umożliwia podziwianie ciekawej panoramy. Udostępnieniu wieży do zwiedzania towarzyszy impreza — trzydniowy festyn pełen urozmaiceń.

Obiekt powstawał tu od 2023 roku. Stalowa konstrukcja mierzy 37,5 m i została zaprojektowana tak, aby nawiązywać do historii miasta, a co za tym idzie — do wież chłodniczych stosowanych niegdyś w kopalniach. Budowla jest pokryta siatką z blachy kortenowskiej, a to nadaje jej charakterystyczny rdzawy kolor. Autorką projektu jest Joanna Styrylska z pracowni ISBA Grupa Projektowa sp. z o.o., a wykonawcą firma Heli Factor sp. z o.o. Co się będzie działo w weekend otwarcia tego obiektu?

Kiedy otwarcie wieży widokowej w parku Sobieskiego w Wałbrzychu?

Przez cały pierwszy weekend otwarcia wieży (21-23 czerwca br.) osoby, które zdecydują się odwiedzić okolicę, będą mogły nie tylko wejść na wieżę i podziwiać widoki z sześciu tarasów, ale także cieszyć się dodatkowymi atrakcjami.

Wśród nich są zawody kolarskie, zajęcia edukacyjne, gra terenowa, wycieczki z przewodnikiem i pokazy ognia. W parku obok wieży jest też tężnia, to będzie miejsce rozpoczęcia m.in. spaceru fotograficznego, a także punkt startu gry miejskiej. Park, w którym stanęła wieża, mieści się w Wałbrzychu przy ul. Lotników.

Z wieży podziwiać można wałbrzyskie Śródmieście, widać także okoliczne miejscowości oraz szczyty Gór Wałbrzyskich i Gór Kamiennych, np. Chełmiec, czy Dzikowiec. Konstrukcja z sześcioma widokowymi tarasami może pomieścić maksymalnie 630 osób w jednym momencie, ale ustalono, że będzie udostępniana najwyżej 100 osobom naraz. Ile będą kosztować bilety?

Ile kosztują bilety na nową wieżę widokową w Wałbrzychu? Atrakcja wzbudza emocje

Wieża będzie otwarta codziennie od 6:00 do 22:00, a wejście w dniu 21 czerwca jest bezpłatne. Natomiast w pozostałe dni podziwianie widoków z nowej atrakcji będzie kosztowało 10 zł. Wyjątkiem będą tu posiadacze karty Kocham Wałbrzych, dla nich bilet na atrakcję to koszt 1 zł. Wieżę można odwiedzić także w ramach biletu Explore Wałbrzych — jak podaje serwis karkonoszego.pl, taki karnet umożliwia zwiedzenie pięciu atrakcji Wałbrzycha w ramach jednego biletu ważnego przez rok.

- W piątek zapraszamy na piesze wycieczki z przewodnikiem. Wyruszamy ze Starej Kopalni o godz. 14:00, z Placu Górnika o godz. 16:00 oraz z Rynku o godz. 17:00. To będzie świetna okazja do poznawania historii naszego miasta, zabytków w centrum i atrakcji w samym Parku. Finałem aktywności będzie wejście na wieżę — podaje karkonoszego.pl.

Decyzja o wejściu biletowanym wzbudza emocje niektórych mieszkańców i podróżników, tak samo jak wygląd wieży. Mnóstwo osób podchodzi jednak z ekscytacją do nowej atrakcji — a czy stanie się ona magnesem na turystów, czas pokaże. Warto samemu wybrać się na wycieczkę i ocenić nowy obiekt.