T-34 to radziecki czołg średni produkowany w latach 1941-1958, który w momencie pojawienia się na froncie II wojny światowej stanowił zaskoczenie dla Niemców ze względu na duży kaliber armaty, grubość pancerza i mobilność. Tym samym zyskał opinię pojazdu, którego wykorzystanie znacząco wpłynęło na przebieg wojny, w związku z czym niektóre czołgi T-34 w krajach socjalistycznych instalowano jako pomniki wojenne. Było to jednak ponad 80 lat temu i nawet kolejne modernizacje nie sprawią, że nagle stanie się rozwiązaniem odpowiednim na współczesne pole bitwy.

T-34, IS-2 i ISU-152, czyli sprzęt z II wojny światowej

Podobnie jak IS-2 i ISU-152, które też widoczne były na nagraniu z poligonu. Co to za konstrukcje? IS-2 to czołg ciężki konstrukcji radzieckiej z okresu II wojny światowej, uzbrojony w armatę D-25T, który po raz pierwszy został użyty podczas walk w Ukrainie na początku 1944 roku. Dwadzieścia jeden czołgów typu IS-2 zniszczyło wtedy ponad czterdzieści Tygrysów i Elefantów - niemieckie czołgi nie posiadały odpowiedniego działa, aby odpowiedzieć na armatę 122 mm.

ISU-152 to z kolei ciężkie działo pancerne z tego samego okresu (produkcja rozpoczęła się w połowie 1943 roku), które powstało na podwoziu czołgu IS-2 i zostało wyposażone w haubico-armatę ML-20S kal. 152,4 mm z zapasem 20 pocisków. Ostatni raz pojazdów używano podczas I wojny w Zatoce Perskiej, zakończonej w 1991 roku, co dobrze pokazuje, gdzie obecnie jest ich miejsce... w muzeum.

I przynajmniej my tam właśnie je trzymamy, bo wszystkie można oglądać w polskich muzeach w całym kraju. Szacuje się jednak, że w wyniku długotrwałych działań zbrojnych Rosja straciła tysiące czołgów, w tym niektóre ze swoich najnowszych modeli, więc znalazła się niejako pod ścianą.

Tym samym Kreml nie ma najwyraźniej zamiaru wykorzystywać pozostałych do celów treningowych i ryzykować ich zniszczeniem, zamiast tego wysyła na poligony starocie - zdaniem obserwatorów ten sprzęt z okresu II wojny światowej jest wykorzystywany głównie do ćwiczeń i na razie nie widziano go bezpośrednio w walce. Na razie...