Rosjanie pokazali w akcji autonomiczny czołg bez załogi

T-72 Szturm idealny na pola minowe

Murachowski ujawnił też, że wiele rozwiązań technicznych i stricte mechanicznych zostało zaczerpniętych z najnowszych maszyn T-90M i T-14 Armata. Inżynierowie z firmy Urałwagonzawod wyposażyli czołg również w technologie sztucznej inteligencji. Obejmują one system kierowania ogniem oraz identyfikacji wrogich pojazdów na polu walki.

T-72 Szturm ma być zdolny do poruszania się w formacji, planowania trasy, oceny terenu i nawigacji po przeszkodach. Decyzje mają być podejmowane bez udziału człowieka. Oznacza to, że gdy sam wykryje i namierzy wroga, natychmiast przystępuje do jego jak najbardziej skutecznej pacyfikacji. Pozwalać ma na to szereg czujników działających w zakresie ultradźwiękowym, widzialnym i podczerwonym.

Ideą powstania takiej maszyny jest ograniczenie strat w ludziach na froncie. Wszyscy widzą, że Kreml co jakiś czas urządza mięsne szturmy na pozycje ukraińskie i bardzo często kończą się one tragicznie dla agresora. To oczywiście dobra wiadomość dla Ukrainy, ale Rosjanie w końcu postanowili coś z tym zrobić. T-72 Szturm bez szkód dla oddziałów może przejechać przez pole minowe lub wjechać w teren zabudowany bez obawy o załogę.