Korea Północna ma przestarzałą flotę powietrzną

Nie można tutaj nie wspomnieć, że od września bieżącego roku, północnokoreańscy piloci rozpoczęli szkolenie na rosyjskich myśliwcach, podkreślając strategiczne partnerstwo między tymi dwoma narodami. To dowód, że Korea Północna może niebawem posiadać w swojej flocie Su-35s. Ale to nie wszystko. Kraj Kim Dzong Una może liczyć również na inny zaawansowany rosyjski sprzęt. Jakiś czas temu otrzymał od Rosji świetne drony kamikadze Lancet, które sieją postrach wśród Ukraińców.

Su-35S powstał na bazie Su-27. Ma długość 22,10 m. rozpiętość skrzydeł na poziomie 14,70 m i masę 18 ton (plus 8 ton uzbrojenia). Dzięki dwóm silnikom AL-37F (Saturn 117S) może rozpędzić się do 2390 km/h i oferuje zasięg od 3600 do 4500 km. Konfiguracja aerodynamiczna Su-35s w stosunku do Su-27 charakteryzuje się powiększonymi skrzydłami, usterzeniem i wlotami powietrza.

Su-35s to najnowszy myśliwiec wielozadaniowy Rosji

Serce samolotu stanowi radar N035 Irbis-E wyposażony w antenę z pasywnym skanowaniem fazowym. Jest on zdolny do śledzenia do 30 celów powietrznych, zwalczania do 8 celów jednocześnie lub śledzenia do 4 celów naziemnych. Radar ten umożliwia wykrycie celów powietrznych o skutecznej powierzchni odbicia (Radar Cross Section - RCS) równej 3 m kwadratowych w odległości do 400 km.

Na wyposażeniu jest też system optoelektroniczny OLS-35, który umożliwia wykrycie celu powietrznego z odległości do 40-50 km na kursie spotkaniowym, bądź 70-90 km podczas pościgu. Dalmierz laserowy pozwala na pomiar odległości do 20 km w przypadku celów powietrznych i do 30 km w przypadku celów naziemnych z dokładnością do 5 m.