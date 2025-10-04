Unia Europejska dofinansuje rewitalizację EC Szombierki w Bytomiu
Elektrociepłownia Szombierki, nazywana niegdyś "katedrą śląskiego przemysłu", otrzymała wsparcie Unii Europejskiej. Podpisana umowa gwarantuje 84 mln zł na rewitalizację tego zabytku, który po latach zaniedbań ma stać się przestrzenią kultury, edukacji i nowoczesnej aktywności miejskiej.
Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu, jeden z najważniejszych zabytków przemysłowej architektury XX wieku, otrzymała wsparcie finansowe. 2 października 2025 roku podpisano umowę o przyznaniu 84 mln zł z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. To druga dotacja unijna dla inwestycji. W styczniu podpisano pierwszą, opiewającą na 46,42 mln zł. Łącznie unijna pomoc przekracza już 130 mln zł.
Architektura postindustrialna z nowym życiem
Przez dekady elektrociepłownia, zaprojektowana przez Georga i Emila Zillmannów, stanowiła fundament śląskiej energetyki. Po wyłączeniu w 2011 roku obiekt ulegał stopniowej degradacji. Zabiegi środowisk konserwatorskich, lokalnych władz i społeczników sprawiły, że do ratowania kompleksu udało się przekonać Grupę Arche. W 2024 roku ruszyły pierwsze prace zabezpieczające, a w lipcu 2025 rozpoczęto wyburzenia niefunkcjonalnych elementów.
Celem inwestycji jest przekształcenie EC Szombierki w wielofunkcyjny kompleks kulturotwórczy i hotelowy. W monumentalnych halach znajdą się m.in. muzeum, sala wielofunkcyjna, centrum konferencyjne i strefy rekreacyjne. Zachowane zostaną oryginalne detale techniczne jak turbiny, kotły czy rozdzielnie, które staną się częścią ekspozycji edukacyjnej. - Zespół elektrociepłowni to nie tylko zabytek techniki, ale pełnoprawny element tożsamości miasta - podkreśla główny architekt projektu Piotr Grochowski.
Nowa dotacja unijna pokryje prace budowlane, konserwatorskie i konstrukcyjne. W obiekcie ma powstać ponad 200 pokoi hotelowych, strefa gastronomiczna, centrum wystawienniczo-konferencyjne oraz przestrzenie kulturalne. Projekt przewiduje utworzenie co najmniej 150 nowych miejsc pracy, a także wdrożenie rozwiązań proekologicznych i cyfrowych.
Podpisana umowa oznacza, że Szombierki zyskują realną szansę na powrót do miejskiego życia. - Rewitalizacja zakłada nie tylko uratowanie obiektu, ale jego twórcze przekształcenie w organizm miejski nowego typu - otwarty, dostępny, zintegrowany z lokalnym życiem społecznym i kulturowym - mówi prezes Arche Władysław Grochowski.
Prace potrwają etapowo, a zakończenie pierwszego dużego zadania planowane jest na przełom lat 2026 i 2027.