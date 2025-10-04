Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu, jeden z najważniejszych zabytków przemysłowej architektury XX wieku, otrzymała wsparcie finansowe. 2 października 2025 roku podpisano umowę o przyznaniu 84 mln zł z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. To druga dotacja unijna dla inwestycji. W styczniu podpisano pierwszą, opiewającą na 46,42 mln zł. Łącznie unijna pomoc przekracza już 130 mln zł.

Architektura postindustrialna z nowym życiem

Przez dekady elektrociepłownia, zaprojektowana przez Georga i Emila Zillmannów, stanowiła fundament śląskiej energetyki. Po wyłączeniu w 2011 roku obiekt ulegał stopniowej degradacji. Zabiegi środowisk konserwatorskich, lokalnych władz i społeczników sprawiły, że do ratowania kompleksu udało się przekonać Grupę Arche. W 2024 roku ruszyły pierwsze prace zabezpieczające, a w lipcu 2025 rozpoczęto wyburzenia niefunkcjonalnych elementów.

W EC Szombierki rozpoczęto wyburzenie niefunkcjonalnych elementów. materiały prasowe

Celem inwestycji jest przekształcenie EC Szombierki w wielofunkcyjny kompleks kulturotwórczy i hotelowy. W monumentalnych halach znajdą się m.in. muzeum, sala wielofunkcyjna, centrum konferencyjne i strefy rekreacyjne. Zachowane zostaną oryginalne detale techniczne jak turbiny, kotły czy rozdzielnie, które staną się częścią ekspozycji edukacyjnej. - Zespół elektrociepłowni to nie tylko zabytek techniki, ale pełnoprawny element tożsamości miasta - podkreśla główny architekt projektu Piotr Grochowski.

Nowa dotacja unijna pokryje prace budowlane, konserwatorskie i konstrukcyjne. W obiekcie ma powstać ponad 200 pokoi hotelowych, strefa gastronomiczna, centrum wystawienniczo-konferencyjne oraz przestrzenie kulturalne. Projekt przewiduje utworzenie co najmniej 150 nowych miejsc pracy, a także wdrożenie rozwiązań proekologicznych i cyfrowych.

Podpisana umowa oznacza, że Szombierki zyskują realną szansę na powrót do miejskiego życia. - Rewitalizacja zakłada nie tylko uratowanie obiektu, ale jego twórcze przekształcenie w organizm miejski nowego typu - otwarty, dostępny, zintegrowany z lokalnym życiem społecznym i kulturowym - mówi prezes Arche Władysław Grochowski.

Prace potrwają etapowo, a zakończenie pierwszego dużego zadania planowane jest na przełom lat 2026 i 2027.

