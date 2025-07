- Od samego początku wiedzieliśmy, że nowa wizja, co do funkcji i formy dawnej siedziby Dyrekcji Pruskiej Kolei Wschodniej to przede wszystkim poszanowanie zabytku, przy jednoczesnym wykorzystaniu walorów architektonicznych obiektu i jego doskonałej lokalizacji. Stąd pomysł by przy ul. Dworcowej 63 stworzyć hotel, któremu towarzyszyć będą restauracje i inne usługi - mówi Wiesław Jan Prusiecki, właściciel i założyciel Grupy Konkret