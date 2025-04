Dworzec i stacja kolejowa w Aleksandrowie Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie) zostały otwarte w 1862 roku, jako stacja graniczna między zaborem pruskim i rosyjskim. Wówczas miała duże znaczenie, ponieważ była jedną z niewielu stacji granicznych pomiędzy Prusami a Rosją.

Po I wojnie światowej linia (jeszcze jako jednotorowa) przebiegająca przez miasto stała się jedną z najważniejszych w kraju - przewożono nią węgiel ze Śląska do portu w Gdańsku, a później także Gdyni. Duże natężenie ruchu sprawiło, że zdecydowano się na modernizację przez poprowadzenie dodatkowego toru. Linię ukończono w 1937 roku, ale już wtedy dworzec budowany jako przejście graniczne był zbyt duży. Całość mierzy 195,5 metra, co oznacza, że gdybyśmy postawili go do pionu, przewyższałby Pałac Kultury i Nauki w Warszawie do dachu. Ikoniczny budynek stolicy bez iglicy mierzy bowiem 187,68 metrów.

Stacja kolejowa w Aleksandrowie Kujawskim Dawid9999/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en) Wikimedia Commons

Miasto nie ma pieniędzy na kompleksowy remont budynku stacji kolejowej

Obecnie budynek dworca jest wpisany do rejestru zabytków, ale zamiast stanowić miejsce reprezentacyjne miasta nieco straszy, tym bardziej że znajduje się w centralnej części miasta i zatrzymują się tu pociągi Polregio i PKP Intercity. Miasto wyremontowało dotychczas środkową część, gdzie działa m.in. biblioteka, uniwersytet trzeciego wieku i straż miejska. Pozostała część jest jedynie zabezpieczana przed dalszą degradacją. Utrzymanie budynku pochłania każdego roku pół miliona złotych. Choć kwota jest dla miasta dużym obciążeniem, to przy rocznym budżecie 90 milionów złotych udaje się ją zabezpieczyć.

Kompleksowa renowacja została wyceniona na 100 milionów złotych, co znacznie przekracza możliwości Aleksandrowa Kujawskiego. Burmistrz miasta Arkadiusz Gralak, zastanawiając się nam możliwymi rozwiązaniami (jednym z pomysłów było uruchomienie technikum kolejowego), natrafił na realizacje grupy Arche, o których już kilkukrotnie pisaliśmy w GeekWeeku. Cóż, obok tej firmy nie sposób przejść obojętnie, gdyż jako jedna z nielicznych nie buduje luksusowych hoteli od podstaw, a kupuje zniszczone zabytki, których inni boją się rewitalizować. Następnie rewitalizuje je, często z wykorzystaniem zastanych materiałów (posiadają m.in. własną pracownię renowacji mebli).

Budynek dworca od strony peronu Muri/CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) Wikimedia Commons

Lokalizacja stacji kolejowej w Aleksandrowie Kujawskim autorzy OpenStreetMap materiał zewnętrzny

Zabytkowy budynek stacji kolejowej przejmie znana firma hotelarska

Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego postanowił skontaktować się z prezesem firmy Władysławem Grochowskim, o czym poinformował serwis branżowy PropertyNews.pl. - Pewnego dnia odkryłem grupę Arche oraz postać Władysława Grochowskiego i postanowiłem napisać do niego list. Blisko rok go przekonywałem, dopiero potem przeszliśmy do właściwych rozmów. Jesteśmy w potrzebie, ale zależy nam na solidnym partnerze - przyznaje Arkadiusz Gralak, burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego cytowany przez Property News.

Jak przyznaje, początek nie był łatwy, zanim obaj panowie przeszli do dalszych rozmów, trzeba było przebrnąć przez cały rok przekonywania założyciela Arche. Ostatecznie negocjacje zakończyły się pomyślnie i podjęto kroki administracyjne, które pozwolą przejąć budynek za symboliczną złotówkę. Ze wstępnych ustaleń serwisu wspomniana wyżej środkowa część zachowa funkcję publiczną. Pozostała część będzie przystosowana do pomysłu firmy, jednak póki co nie znamy szczegółów.

Po zakończeniu ścieżki administracyjnej i sprzedaży budynku dworca zapewne pojawią się projekty, które będziemy mogli pokazać w GeekWeeku. Póki co wszystko wskazuje na to, że Aleksandrów Kujawski w końcu zyska reprezentacyjny budynek w ważnej części miasta.

