Stara Olejarnia w Szczecinie jest dziś budynkiem mocno zaniedbanym w złym stanie technicznym. Znajduje się przy ul. Dębogórskiej 31-33 w otoczeniu zabudowy mieszkalnej i usługowo-przemysłowej. Jest stąd około 250 metrów do nabrzeża Odry Zachodniej, czyli odnogi, która omija jezioro Dąbie (oddzielona jest od niego wyspami). To około 4 km do centrum miasta, choć tuż obok budynku przebiega linia tramwajowa.

Choć może się wydawać, że 500 tys. zł za zabytek to niezwykle atrakcyjna cena, to trzeba pamiętać, że przywrócenie go do stanu użyteczności może pochłonąć olbrzymie środki. Jak przekazał serwis szczeciner.pl renowacja Starej Olejarni może kosztować nawet 100 milionów złotych.