Zanim jednak eksploracja kosmosu stanie się realna, wróćmy do bardziej przyziemnych podróży, np. kolejowych. Japonia, a konkretniej West Japan Railway Co. (JR West), ogłosiło, że planuje pierwszą na świecie stację kolejową zbudowaną w technologii druku 3D , a projekt zostanie zrealizowany na bezobsługowym przystanku w prefekturze Wakayama, gdzie zastąpi dotychczasową przestarzałą infrastrukturę.

Elementy budowlane zostaną wyprodukowane przez Serendix Inc., firmę z Nishinomiyi specjalizującą się w budownictwie 3D, a następnie złożone na miejscu - montaż rozpocznie się po odjeździe ostatniego pociągu 25 marca. Dzięki tej metodzie proces budowy zostanie znacznie przyspieszony - stara stacja Hatsushima zostanie usunięta, a nowa będzie w pełni funkcjonalna w ciągu zaledwie sześciu godzin , czyli w czasie między ostatnim nocnym a pierwszym porannym pociągiem.

Oprócz redukcji czasu, nakładu pracy i kosztów, podejście to zapewnia także większą swobodę projektową, umożliwiając odejście od standardowych prostokątnych i trójkątnych kształtów stosowanych w tradycyjnej architekturze. W przeciwieństwie do klasycznych budynków betonowych, które wymagają szalunków - drewnianych lub metalowych form do wylewania betonu - druk 3D pozwala na tworzenie bardziej skomplikowanych i unikalnych konstrukcji.