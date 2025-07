Kosmiczna baza w centrum Krakowa. Na AGH powstaje habitat dla przyszłych astronautów

Na pierwszy rzut oka to po prostu nowoczesny budynek na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej. Ale już wkrótce w jego wnętrzu rozegrają się scenariusze rodem z Marsa i Księżyca. AGH w Krakowie buduje habitat - pierwsze na polskich uczelniach laboratorium do symulacji misji kosmicznych. To tutaj studenci i badacze będą mogli sprawdzać technologie i procedury, które w przyszłości mogą trafić wprost do agencji takich jak NASA czy ESA.