American Heart Association donosi, że w pierwszym roku pandemii z przyczyn sercowo-naczyniowych zmarło więcej osób, niż w którymkolwiek roku od 2003 r. Liczba ta wzrosła z prawie 875 000 zgonów w 2019 r. do prawie 930 000 w 2020 r.

Jak powiedziała dr Connie W. Tsao z Harvard Medical School: - Podczas gdy całkowita liczba zgonów związanych z COVID wzrosła w latach 2019-2020, jeszcze bardziej wymowne może być to, że nasz wskaźnik śmiertelności skorygowany o wiek wzrósł po raz pierwszy od wielu lat i o dość znaczne 4,6%.

Reklama

Wyniki ostatnich badań wskazują, że największy wzrost ogólnej liczby zgonów związanych z COVID-19 zaobserwowano wśród Azjatów, Afroamerykanów i Latynosów.

- Wiemy, że COVID-19 zebrał ogromne żniwo, a wstępne dane z amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) wykazały, że od początku pandemii nastąpił znaczny wzrost liczby ofiar śmiertelnych ze wszystkich przyczyn. To, że prawdopodobnie przełożyło się to na wzrost ogólnej liczby zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, choć przygnębiające, nie jest zaskakujące. W rzeczywistości Stowarzyszenie przewidziało ten trend, który jest teraz oficjalny - powiedziała prof. Michelle A. Albert z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco.

Dodała także: - COVID-19 ma zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ na zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Jak się dowiedzieliśmy, wirus jest związany z nowym typem krzepnięcia i stanem zapalnym. Wiemy również, że wiele osób, które miały nowe lub istniejące choroby serca i objawy udaru, niechętnie szukały pomocy medycznej, szczególnie w pierwszych dniach pandemii. Spowodowało to, że te osoby prezentowały bardziej zaawansowane stadia chorób sercowo-naczyniowych i wymagały bardziej ostrego lub pilnego leczenia tego, co mogło być możliwe do opanowania w chorobach przewlekłych. I, niestety, wydaje się, że kosztowało to życie wielu ludzi.

Choroby sercowo-naczyniowe obejmują m.in. niewydolność serca, chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie, czy udar. Z kolei choroba niedokrwienna serca związana jest z miażdżycą serca lub zatkaniem tętnic, co może powodować zawał serca.

Choroby serca są najczęstszą przyczyną śmierci w USA i na świecie. Z kolei COVID-19 pojawił się na liście głównych przyczyn zgonów w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku. Ponadto każdego roku na świecie umiera ponad 19 mln ludzi z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Wyniki najnowszych badań zostały opublikowane w czasopiśmie Circulation .