Pożera czas i oczy. Jak korzystać ze smartfona, żeby nie stracić wzroku?

Spis treści: 01 Jak ochronić wzrok?

02 Nie zapominaj o mruganiu

03 Dostosuj jasność wyświetlacza

04 Używaj trybu nocnego

05 Powiększ czcionkę

06 Włącz audiodeskrypcję

07 Korzystaj z poleceń głosowych

08 Trzymaj telefon w odpowiedniej odległości od oczu

09 Pamiętaj o diecie i suplementacji

Jak ochronić wzrok?

Przeciętny Polak spędza ze smartfonem w ręku trzy godziny dziennie. Wydaje się, że to nie tak dużo, prawda? Nie do końca. Zakładając nawet, że zmniejszymy ten czas do zaledwie dwóch godzin, to w ciągu roku patrząc się w ekran, spędzimy.... cały miesiąc. Właśnie dlatego tak ważne jest odpowiednie korzystanie z telefonów. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do kłopotów z kręgosłupem, zaburzeń psychicznych, a także bardzo negatywnie wpłynąć na nasz wzrok.

Na szczęście sposobów na ochronę naszych oczu jest wiele. Większość z nich to proste czynności, o których jednak często zapominamy podczas długotrwałego korzystania z telefonów. Aby zachować dobry wzrok, musimy pamiętać o tych najprostszych. Do naszych oczu w każdej sekundzie docierają miliony informacji. Nawet kilka chwil wytchnienia może poprawić ich działanie, a nam zapewnić większy komfort.

Nie zapominaj o mruganiu

Proste metody są często najlepsze. Ewolucja wyposażyła nas w powieki oraz mechanizm mrugania, więc korzystaj z niego i mrugaj, mrugaj, mrugaj! Mruganie nawilża oczy, usuwa drobne zanieczyszczenia. Pozwala także na złagodzenie podrażnień i suchości oczu.

Aby chronić swój wzrok podczas korzystania z telefonu, mrugaj jak najczęściej. Co jakiś czas warto także kilka razy świadomie zamknąć oczy na sekundę lub dwie.

Geekweek Czemu tak często mrugamy? Mrugamy średnio 15-20 razy na minutę i choć pojedyncze mrugnięcie trwa ułamek sekundy to i tak przez to mamy zamknięte oczy przez dość spory kawałek dnia. A...

Dostosuj jasność wyświetlacza

Zarówno zbyt ciemny, jak i zbyt jasny ekran telefonu szkodzi naszym oczom. Odbija się także na zdolności skupienia i może prowadzić do bólów głowy. Większość smartfonów pozwala na zażegnanie problemu w kilka sekund. Wystarczy włączyć w ustawienia tryb automatycznego dostosowania jasności, który dostosowuje natężenie światła do poziomu otoczenia.

Pamiętaj, że ta metoda nie sprawdza się najlepiej, kiedy korzystamy z komórki w kompletnych ciemnościach, najczęściej zaraz przed snem. Jeżeli zdarza ci się to regularnie, pamiętaj o kolejnym systemie, który opisujemy poniżej.

Używaj trybu nocnego

Chociaż nawet z trybem nocnym używanie telefonu zaraz przed snem nie jest wskazane, to warto minimalizować ryzyko i zagrożenie. Jeżeli nie chcesz osłabić swoich oczu, ale także narazić się na bezsenność i inne nieprzyjemności (np. zmniejszone libido) pamiętaj o trybie nocnym!

Tryb nocny to nie to samo co ograniczenie światła niebieskiego. Tryb nocny do minimum ogranicza kontrast oraz ilość kolorów wyświetlanych na smartfonie, korzystając przede wszystkim z odcieni szarości. Oczywiście zmniejszeniu ulega także jasność ekranu.

To świetny sposób na ochronę oczu zawsze, kiedy korzystamy z telefonu w ciemnym miejscu. Przede wszystkim w godzinach wieczornych, szczególnie kiedy już leżymy w łóżku i szykujemy się do snu.

Powiększ czcionkę

Jeżeli chcesz zadbać o swój wzrok, pamiętaj o właściwym doborze rozmiaru czcionki. Zbyt małe litery, tak samo, jak przy czytaniu z nośników papierowych, męczą oczy. W dłuższej perspektywie prowadzą do pogłębienia wad wzroku.

Większość przeglądarek posiada opcję dostosowania rozmiaru czcionki na wyświetlanych stronach. Jeżeli smartfon służy ci do czytania książek, koniecznie pobierz czytnik, który umożliwia taką opcję.

Wideo youtube

Włącz audiodeskrypcję

Za tym długim słowem kryje się głosowa prezentacja treści znajdujących się na ekranie telefonu. Funkcja pozwala na korzystanie ze smartfonów osobom niewidomym. Z powodzeniem może służyć także wszystkim, którzy chcą ograniczyć zgubny wpływ promieniowania na swoje oczy.



Aby skorzystać z audiodeskrypcji w urządzeniach z systemem Android, wejdź w Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Talk Back. Aby włączyć tę funkcję w produktach Apple, przejdź kolejno do Ustawienia > Dostępność > Audiodeskrypcja.

Korzystaj z poleceń głosowych

W ciągu ostatnich lat nastąpił ogromny postęp w rozumieniu wypowiedzi przez naszych wirtualnych asystentów. W coraz większej ilości domów pojawiają się urządzenia takie jak Siri czy Alexa. Na ulicach coraz częściej możemy też usłyszeć “OK Google".

Zdjęcie Używanie poleceń głosowych pozwala chronić nasze oczy.

Zaczynamy przekonywać się do bardziej naturalnej formy komunikacji, jaką jest mowa. Coraz trafniejsze odpowiedzi ułatwiają oswojenie się z takim użytkowaniem telefonów. Polecenia głosowe zmniejszają ilość czasu, przez jaką wpatrujemy się w ekrany. Oczywiście przekłada się na ochronę wzroku i wytchnienie dla oczu.

Trzymaj telefon w odpowiedniej odległości od oczu

Tak samo, jak przy komputerze, musimy dostosować odległość, w jakiej trzymamy nasze smartfony. Większość z nas korzysta z nich w odległości 20-25 cm od twarzy. To niedobrze.



Idealna odległość, która pozwoli nam chronić nasze oczy to od 35 do 40 cm, czyli naturalnie wysunięte do przodu ramiona. Z początku może taka pozycja może wydawać się nienaturalna, ale przestawienie nie powinno zająć dużo czasu. Dostosowanie wyświetlania do naszych potrzeb ułatwi cały proces, a nasze oczy będą nam dozgonnie wdzięczne.

Pamiętaj o diecie i suplementacji

Tak jak całe ciało, tak i oczy do prawidłowego działania potrzebują prawidłowego odżywiania. Do najważniejszych składników odżywczych dla naszego wzroku należą luteina i witamina A.

Beta-karoten, który w naszym organizmie przekształca się w witaminę A, w dużych ilościach znajduje się w marchwi, pomidorach, rybach czy wątróbce. Z kolei luteinę, czyli jeden ze składników pigmentu plamki żółtej uzupełnimy, spożywając zielone warzywa (jarmuż, szpinak) oraz owoce jagodowe.

Często warto także skorzystać z suplementacji, jednak wcześniej najlepiej wybrać się do okulisty i upewnić, że wybrany preparat jest dla nas odpowiedni. Na rynku jest wiele produktów, które nie są godne ani polecenia, ani zaufania. Nasz lekarz pomoże nam wybrać ten najbardziej skuteczny.

