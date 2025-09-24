Spis treści: Najlepszy młody matematyk w Europie. Kim jest Antoni Łuczak? Wielkie sukcesy krajowe i międzynarodowe. 18-latek wybrał studia w Warszawie

Najlepszy młody matematyk w Europie. Kim jest Antoni Łuczak?

Antoni Łuczak, choć młody wiekiem, zajmuje się już poważnymi badaniami na styku algebry, geometrii i matematyki wyższej. Jego konikiem są krzywe Apoloniusza, które najprościej jest określić jako zbiory punktów, z których widoczne są dwa określone odcinki pod takim samym kątem. Już za chwilę student pierwszego roku na Uniwersytecie Warszawskim bada oraz wykazuje ich nieznane wcześniej własności, łącząc przy tym pozornie oddalone gałęzie "królowej nauk".

Praca na temat krzywych Apoloniusza, którą Antoni zgłosił na Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (European Union Contest for Young Scientists), organizowany przez Komisję Europejską, zdobyła pierwsze miejsce. Dzięki temu 18-latek z Polski został uznany najlepszym młodym matematykiem w Europie. Za zdobycie 1. miejsca otrzymał nagrodę pieniężną 7000 euro. I to nie pierwszy jego sukces.

Jeszcze jako uczeń XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie młody adept matematyki był wielokrotnym laureatem Olimpiady Matematycznej, wliczając w to złoty medal na Olimpiadzie Matematycznej Juniorów w 2021 roku. Zdobył też pierwsze miejsce w krajowych eliminacjach do EUCYS 2025 (który, jak już wspomnieliśmy, również wygrał), a także złoty medal na 46. Konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego w 2024 roku.

Wielkie sukcesy krajowe i międzynarodowe. 18-latek wybrał studia w Warszawie

Czym zajmuje się najlepszy młody matematyk w Europie? Antoni Łuczak jest współzałożycielem Matematycznego Internetowego Koła Olimpijskiego (MIKO), które zrzesza ok. 1500 członków, a od ponad 2 lat działa także w ramach wolontariatu, prowadząc i koordynując koła naukowe, które przygotowują uczniów szkół średnich do międzynarodowych konkursów matematycznych. 18-latek jest absolwentem warszawskiego liceum i już za tydzień (1 października 2025) zaczyna pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Swoje opus magnum, "O Krzywych Apoloniusza w Trójkącie", Antoni Łuczak napisał jeszcze jako licealista. Praca została opublikowana na jego stronie internetowej, na której udostępnia on także inne swoje materiały z wykładów oraz prace konkursowe, m.in. "Rzędy, Generatory i nie tylko", "Nierówności w Teorii Liczb", "Okrąg Wpisany i Środki Łuków" czy "Chińskie Twierdzenie o Resztach". Wszystkie te prace są dostępne do pobrania jako dokumenty PDF.

Wielki sukces naukowy w tak młodym wieku to otwarta ścieżka do kariery akademickiej. 18-latek postanowił studiować w kraju.

