Wrocław remontuje Bastion Ceglarski. XVI-wieczna historia wraca do życia

Między ASP a Muzeum Narodowym we Wrocławiu kryje się zapomniany bastion z XVI wieku. W 2025 roku wreszcie doczeka się remontu: miasto rusza z renowacją tarasu artyleryjskiego na Wzgórzu Polskim. To pierwszy krok do przywrócenia temu miejscu jego historycznego znaczenia.