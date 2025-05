W erze, gdy spoglądamy w gwiazdy, poszukując życia poza Ziemią, i rozwijamy sztuczną inteligencję, która zmienia naszą codzienność, nie zapominamy również o tym, co kryje Ziemia. Głęboko pod naszymi stopami znajdują się bowiem sekrety przeszłości naszego globu. Wiele z nich tkwi na dnie mórz i oceanów. Ostatnie odkrycia archeologiczne ujawniają szczątki, które są świadectwem zasiedlania lądu, jakiego dziś już nie ma - tysiące lat temu zniknął pod wodą.

Mowa o odnalezieniu w głębinach kości tzw. człowieka wyprostowanego, który pojawił się ok. 2 mln lat temu i żył jeszcze ok. 100 tys. lat temu. Szczątki Homo erectus leżały na obszarze, gdzie niegdyś znajdowała się prehistoryczna kraina Sunda , której pozostałe na powierzchni wierzchołki tworzą dziś Indochiny oraz liczne wyspy Indonezji, również Półwysep Malajski.

Historia odkrycia na dnie Cieśniny Madura u wybrzeży Jawy ok. 6 tys. skamieniałości, w tym szczątków 36 gatunków kręgowców, a przede wszystkim fragmentów czaszki Homo erectus, które to datowano na 140 tys. lat, rzuca nowe światło na pradzieje ludzkiej cywilizacji i geologiczne przemiany naszej planety. To pierwsze takie odkrycie skamieniałości z dna morskiego między wyspami indonezyjskimi - "pierwszy zapis kręgowców z zatopionego lądu Sunda, nizinnych równin, które łączyły wielkie wyspy zachodniej Indonezji z kontynentalną Azją w okresie środkowo- i późnoplejstoceńskim".