Przykładów nie trzeba szukać daleko - znane są choćby przypadki grabieży grobowców w Egipcie, gdzie bezcenne artefakty trafiały na czarny rynek zamiast do muzeów i ośrodków badawczych. Dlatego tak ważne jest, by w porę podejmować działania ratujące stanowiska archeologiczne przed dewastacją. Właśnie w ramach takiej interwencji ratunkowej, mającej na celu zabezpieczenie terenu przed skutkami nielegalnych wykopalisk, doszło ostatnio do istotnego odkrycia w jednej z jaskiń położonych wysoko w górach.

Według Nemata Haririego, kierownika zespołu archeologów prowadzącego to ratunkowe dochodzenie z ramienia Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Turystyką (ISNA), relikty znalezione w jaskini Kunakhera potwierdzają, że była ona używana przez neandertalczyków od około 40000 do nawet 80000 lat temu . Podczas wykopalisk ujawniono m.in. ślady kultury mustierskiej, której powstanie przypisuje się właśnie człowiekowi neandertalskiemu.

Narzędzia kamienne typu mustierskiego i warstwy osadowe uderzająco podobne do tych znalezionych w schronie Bawa-Yawan jasno wskazały na to, że jaskinię tę neandertalczycy wykorzystywali być może nie tylko sezonowo, nawet w obecności śniegu utrzymującego się na wysokości około 1800 metrów n.p.m.

Odkrycia w jaskini Kunakhera obejmują ponacinane kości zwierząt, takich jak niedźwiedzie jaskiniowe, koniowate, wołowate, szakale, króliki, a nawet żółwie. To, wraz ze śladami nagrzewania kości w paleniskach, sugeruje zróżnicowaną i adaptacyjną dietę wśród tych naczelnych. Widać też, że wcześni ludzie potrafili przetrwać w zimnym środowisku i na dużych wysokościach. Kunakhera została teraz dodana do mapy stanowisk ze śladami obecności neandertalczyka, a archeolodzy ponownie analizują oś czasu, by przyjrzeć się temu, jak często i jak długo Homo neanderthalensis zajmowali ten region, zwracając uwagę na dowody wskazujące na zakres do nawet 80 tys. lat temu.