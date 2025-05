Neandertalczycy byli innowacyjni? Zaskakujące odkrycie liczące 80 tys. lat.

Uważa się, że neandertalczycy nie byli tak dobrze rozwinięci, co przodkowie współczesnych ludzi. Sugerują to dotychczasowe odkrycia z epoki kamienia. Wśród naukowców do niedawna powszechna była opinia, że nasi pradawni kuzyni nie byli nawet w stanie wytwarzać złożonych narzędzi z kości. Tymczasem znalezisko w postaci grotu włóczni sprzed 80 tys. lat podważa to stanowisko.

Grot włóczni sprzed 80 tys. lat najstarszym w całej Europie

Odkrycia dokonano już w 2003 r., kiedy to w Jaskini Mezmajskiej w regionie Kaukazu w południowej Rosji znaleziono najstarszą włócznię ze wszystkich odkrytych kiedykolwiek na terenie Europy. Wiek narzędzia oszacowano na 80 tys. lat.

Grupa naukowców postanowiła przyjrzeć się temu odkryciu na nowo i w trakcie badań wykorzystano nowoczesne techniki analizy (mikroskopię, tomografię komputerową i spektroskopię), co pozwoliło na dokładne zbadanie pradawnego grotu. Wyniki udostępniono na łamach Journal of Archaeological Science i rzucają one nowe światło dzienne na przeszłość neandertalczyków.

Neandertalczycy mogli myśleć innowacyjnie

Rozwój narzędzi z kości przypisywano do niedawna ludziom, którzy przybyli do Europy w późniejszym czasie. Jednak grot włóczni sprzed 80 tys. lat wywrócił to stwierdzenie do góry nogami. Neandertalczycy, którzy stworzyli ten artefakt, musieli wyróżniać się niemałą wiedzą rzemieślniczą.

Grot włóczni został wykonany z kości bizona i przymocowano go do włóczni. Narzędzie powstało w staranny sposób i w trakcie jego wykończenia użyto kamieni. Neandertalczyk, który stworzył ten wynalazek, musiał mieć nawet pewną wiedzę związaną z dynamiką przepływu powietrza.

Stworzony grot został wykończony w taki sposób, aby zminimalizować opór powietrza w jak największym stopniu. Naukowcy odkryli także pewne rowki i przebarwienia. Te wskazują, że neandertalczycy mogli wykorzystać dodatkowo ogień, który użyto do wzmocnienia narzędzia poprzez utwardzenie.

Uczeni w trakcie badań znaleźli także materiał, który przypomina smołę. To oznacza, że neandertalski konstruktor doskonale wiedział, co robi oraz jaki chce osiągnąć efekt. Na koniec grot został wypolerowany.

Neandertalczycy używali narzędzi do polowania

Analiza znalezisk odkrytych w Jaskini Mezmajskiej dostarczyła sporo wiedzy o grupie neandertalczyków, którzy tam żyli. Innowacyjne narzędzia stworzono po to, aby korzystać z nich w trakcie polowań. Osobniki z Kaukazu żywiły się nie tylko ptakami, ale także większą zwierzyną (jeleniami i bizonami).

Jaskinia Mezmajska była wykorzystywana przez neandertalczyków w formie warsztatu. Świadczy o tym odkrycie szczątków paleniska z różnymi narzędziami kamiennymi oraz krzemienia.